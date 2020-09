• Au sosit şi buletinele de vot

N. Dumitrescu

A început numărătoarea inversă pentru alegerile locale care vor avea loc duminică, ziua când vor fi aleşi, prin vot uninominal, pentru următorii patru ani, noii primari şi preşedinţi de consilii judeţe, precum şi membrii consiliilor locale şi cele judeţene – pe bază de listă. În Prahova, aşa cum a anunţat Autoritatea Electorală Permanentă, urmează să fie amenajate 623 de secţii de votare, cele mai multe fiind, aşa cum s-a întâmplat şi la ultimele alegeri, în cele două municipii. Astfel, la Ploieşti vor fi 157 de secţii de votare, iar la Câmpina 22 de secţii, majoritatea urmând să fie amenajate în instituţii de învăţământ, dar şi în instituţii de cultură. De asemenea, în celelalte localităţi din judeţ, secţii de votare vor fi pregătite şi în alte spaţii, precum o cabană de vânătoare ori într-una dintre atracţiile turistice ale celei mai cunoscute staţiuni de pe Valea Prahovei. Pe de altă parte, pentru că alegerile din acest an se vor desfăşura, din cauza pandemiei, în condiţii speciale, autorităţile din cele două municipii au anunţat şi modificări în privinţa unora dintre secţiile de votare, în sensul mutării lor în spaţii care să corespundă din punctul de vedere al respectării normelor de protecţie sanitară, în acest sens fiind făcute publice şi străzile care au fost arondate acestora, astfel încât alegătorii să ştie din timp unde să se prezinte la urne. De adăugat şi faptul că, deja, la Ploieşti au sosit buletinele de vot tipărite la Regia Autonomă “Monitorul Oficial” pentru toţi cei peste 650.000 de alegători cu drept de vot. Buletinele au fost pregătite pentru fiecare tip de candidatură, iar la sfârşitul acestei săptămâni urmează să fie ridicate, pentru a ajunge la secţiile de votare, de către reprezentanţii primăriilor din toate cele 104 localităţi prahovene.

La Ploieşti, primele trei secţii de votare vor fi amenajate la Palatul Culturii, tot trei urmând să fie şi la Colegiul Naţional “I.L. Caragiale”. De altfel, aşa cum s-a întâmplat şi în alţi ani electorali, şi la alegerile care vor avea loc pe data de 27 septembrie, “grosul” secţiilor de votare îl reprezintă sediile instituţiilor de învăţământ, respectiv grădiniţe, şcoli generale, licee sau colegii. De asemenea, secţii de votare vor mai fi amenajate şi la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, la Clubul Sportiv Şcolar, la Palatul Copiilor, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, câte patru secţii figurând şi la sediul TCE, dar şi la Cantina de Ajutor Social, ultima secţie, din totalul celor 157 care vor fi la Ploieşti urmând să fie amenajată la Gara Ploieşti Triaj. La Câmpina, locuitorii cu drept de vot din acest municipiu vor merge la urne în 22 de secţii de votare, unele dintre acestea urmând să fie amenajate la Casa de Cultură, Casa Tineretului, dar şi la sala de protocol a uneia dintre societăţi, respectiv Electroutilaj. Trecând în revistă cele 623 de secţii de votare care vor fi deschise duminică pentru scrutinul electoral la nivelul judeţului, se observă că, în unele localităţi, electoratul prahovean va merge la urne şi în spaţii considerate un pic aparte faţă de cele organizate în sediile unităţilor de învăţământ. Astfel, în comuna Valea Călugărească, una dintre secţiile de votare se va amenaja în Cabana de vănătoare din localitatea Valea Mantei, la Drăgăneşti – la sediul Cooperativei de consum, la Sinaia, unii dintre alegători urmând să-şi exprime opţiunile politice la Centrul Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia sau la Centrul Cultural Carmen Sylva. De asemenea, sedii ale bibliotecilor, ale primăriilor ori căminele culturale vor găzdui, duminică, secţii de vot. Cum, însă, din cauza pandemiei, organizarea spaţiilor în care electoratul îşi va exprima votul va trebui să îndeplinească şi anumite condiţii din punctul de vedere al respectării normelor de protecţie sanitară, atât municipalitea ploieşteană, cât şi cea din Câmpina au anunţat că pentru aceste alegeri s-au făcut unele modificări. Astfel, Primăria Ploieşti a anunţat că locațiile a trei secții de votare s-au modificat, după cum urmează: Secția de votare nr. 21 de la Ocolul Silvic, strada Eroilor nr. 58, s-a mutat la Școala Gimnazială „Florin Comișel”,pe strada Jupiter nr. 6, și are următoarele străzi arondate: Strada Acarului integral, Strada Caşin integral, Strada Cozia integral, Strada Dâmboviţa integral, Strada Depoului numere impare nr. 13 -1001, Strada Depoului numere pare nr. 12 -1000, Strada Dorului integral, Strada Făinari integral, Intrarea Istriţa integral, Strada Mecet integral, Strada Orzari integral, Strada Rudului numere impare nr. 991001, Strada Rudului numere pare nr. 136 -1000. Şi Secția de votare de la Ghișeul nr. 2 Oficiul Poștal 1 Ploiești, din Aleea Chimiei nr. 3, s-a mutat la Centrul Social Filantropic „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Parohia Sfinții Apostoli, strada Matei Basarab nr. 63, și are următoarele străzi arondate: Aleea Chimiei toate numerele din intervalul nr. 3 -8, Aleea Chimiei nr. 1bl. 9, Aleea Chimiei nr. 1bl. 59C, Aleea Chimiei nr. 2bl. 57A, Aleea Chimiei nr. 1A bl. 9, Aleea Petrochimiştilor toate numerele din intervalul nr. 2 -24, Aleea Petrochimiştilor nr. 1 bl. 38, Aleea Petrochimiştilor nr. 1 bl. 38G. De asemenea, şi Secția de votare nr. 111 de la S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr din. 308, s-a mutat la Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”,strada Spătar Milescu nr. 22, și are următoarele străzi arondate: Intrarea Cazărmii integral, Strada Cimpoiului integral, Strada Peneş Curcanul (Strada Peneş Curcanu) (D) integral, Strada Peneş Curcanul (Strada Peneş Curcanu) integral, Intrarea Regimentului integral, Strada Şipote integral. Şi la Câmpina s-au mutat două secţii. Concret, Secția de votare 162, situată pe Calea Doftanei nr.13 (sala de clasă din școala veche), a fost mutată în încăperea nr.25 (sală de clasă) din Școala Gimnazială Centrală, Calea Doftanei nr.13, iar Sectia de votare 167, situată la adresa Calea Doftanei nr.72 (Steaua Română – Cantină) , a fost mutată la adresa Calea Doftanei nr.13, încăperea nr.9 (sală de clasă) din Școala Gimnazială Centrală.

Iar dacă se ştie deja în ce spaţii îşi vor exprima opţiunile electorale prahovenii cu drept de vot, ieri, Instituţia Prefectului Prahova a anunţat că buletinele de vot necesare în judeţ pentru alegerile locale au sosit la Ploieşti încă de sâmbătă. Au fost tipărite 2.885.756 de buletine (câte 721.439 de buletine de vot pentru fiecare tip de candidatură: primar, consiliu local, președinte consiliu județean, consiliu județean), în Prahova fiind 654.837 de persoane cu drept de vot. Valorea totală (cu TVA) a costului tipăririi tuturor buletinelor de vot a fost de 665.603 de lei.