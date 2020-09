F.T.

Parcă pe zi ce trece creşte numărul amenzilor date de către agenţii rutieri celor care se urcă băuţi la volan. Astfel, în ultimele trei zile (perioada sâmbătă, 5 septembrie – luni, 7 septembrie a.c.) polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Prahova au acționat pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, precum şi a celor care comit diverse abateri de la regimul rutier.

În urma filtrelor organizate, au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 12.000 de lei. De asemenea, au fost reţinute şi cinci permise de conducere.

Dar, înainte de a exemplifica cazurile penale, amintim faptul că IPJ Prahova avertizează asupra faptului că „agenţii rutieri vor desfășura în continuare astfel de acțiuni, întrucât consumul de alcool afectează capacitatea de a conduce, diminuează reflexele, conducătorii auto pot deveni agresivi, iar în destul de multe cazuri finalitatea este producerea unui eveniment rutier, uneori fatal”.

Exemple cu iz penal : Polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 3 Ploiești au depistat în municipiu un bărbat în cazul cîruia, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0, 58 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de << conducere a unui vehicul sub influența alcoolului>>.

În noaptea de luni spre marţi, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Apostolache au oprit un autoturism condus de un bărbat pe raza localităţii Sângeru. Din verificările efectuate a reieșit faptul că bărbatul de 31 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În plus, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,95mg/litru alcool pur în aerul expirat, iar în prezența personalului medical a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea << infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice>>. După administrarea probatoriului, în cursul nopții de 6 spre 7 septembrie a.c., bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore”.