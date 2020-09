Fie şcoala chiar online, o iubim from time to time! Ghiozdanele şi la…clasă!

Toamna asta, RPH are din nou premii de clasă, pentru ca pe 99.2 se sună de…CONCURS!!! De dimineaţa până seara! Birouri, ghiozdane complet echipate, boxe portabile, skateboard-uri şi haine cool pentru şcolari cool! Toate, la Radio Prahova Back to School!!!