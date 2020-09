Galben-albaștrii au bifat al doilea eșec al sezonului, meciul cu Dunărea Călărași fiind primul din acest sezon în care elevii lui Viorel Moldovan nu au marcat!

După câteva etape în care atacul a funcționat bine, chiar foarte bine, acum nu s-a mai găsit ”lacătul” porții adverse, o ”explicație” fiind, desigur, și lipsa vârfului Valentin Balint – suspendat în acest ultim joc. Iar Balint, chiar dacă nu s-a dovedit un marcator, totuși crea spații pentru colegi, o altă ”scuză” fiind lipsa de omogenitate a echipei, și de această dată consemnându-se alte debuturi în echipă, Buhăescu, Matiș, Poelmans, lista celor veniți la Ploiești ajungând la ”proporții” demne de recorduri, oficial nu mai puțin de 16 jucători fiind aduși ”pentru prima echipă”, iar lista pare că nu este gata, urmând încă una-două achiziții.

Ben Levy (mijlocaș, ex Hapoel Petah Tikva), Valentin Balint (atacant, ex CS Mioveni), Amidu Salifu (mijlocaș central, ex Al-Salmiya / Kuweit), Joeri Poelmans (fundaș sau mijlocaș stânga, ex Helmond Sport / Olanda), Bart Meijers (fundaș, ex Almere City), Sory Ibrahim Diarra (atacant, ex CSM Ceahlăul Piatra Neamț), Eugen Zasavițchi (mijlocaș, ex Minaur Baia Mare), Bryan Mendoza (mijlocaș, ex FC Botoșani), Nir Lax (mijlocaș, ex Hapoel Tel Aviv / Israel), Manuel Botic (mijlocaș, ex SC Delta / Austria), Alexandru Dumitru (mijlocaș, ex CF Rayo Majadahonda U19), Răzvan Matiș (mijlocaș, ex Campionii FC Argeș, împrumutat de la Viitorul), Nicolai Cebotari (portar, ex FC Sfântu Gheorghe), Vasile Buhăescu (atacant, ex Campionii FC Argeș), Jhon Steven Mondragon (fundaș central, ex Sport Boys/ Peru), Marian Huja (BK Koge / Danemarca) sunt cei ”semnați”, până acum, câți dintre ei urmând să devină certitudini sau să se încadreze în categoria ”turiști în galben-albastru” rămânând de văzut odată cu trecerea etapelor.

Revenind la ierarhia Ligii a II-a, notăm că CSU Craiova este lider, echipa lui Adrian Mititelu impunându-se din două penaltiuri în meciul cu CSM Slatina! Alături de Universitatea (echipa cu cel mai bun atac), alte două echipe, ASU Poli Timișoara (formația cu cea mai bună defensivă – un singur gol primit) și Metaloglobus sunt neînvinse în eșalonul secund, ultima echipă ”păcătuind” însă prin numărul de remize mare – 3.

La polul opus, singura echipă fără victorie și fără punct în clasament este ”lanterna” Pandurii Tg. Jiu, formație rămasă în Liga a II-a pe ultima sută de metri și care pare, din nou, victimă sigură!

Meciul cu Slatina, amânat

Petrolul va evolua la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, runda viitoare, apoi, în etapa a șaptea va lua o ”pauză” de o săptămână, meciul cu CSM Slatina urmând să se joace tocmai în 28 octombrie (ora 15,00). Astfel, Petrolul va juca sâmbătă la Târgu-Jiu, apoi, în jurul datei de 17 octombrie, la Recea, pe teren propriu cu CSU Craiova, și, apoi, cu Slatina, tot ”acasă”, programul echipei nefiind ”complicat” de această amânare, pentru că în runda a zecea, oricum, ”lupii” vor sta.

Clasamentul ligii secunde după etapa 5

Loc Echipa M V E Î Gol. Pct

1. U Craiova 1948 SA 5 4 1 0 13-6 13

2. ACS ASU Politehnica Timișoara 5 3 2 0 5-1 11

3. Fotbal Club Rapid 5 3 1 1 10-5 10

4. Petrolul Ploieşti 5 3 0 2 12-4 9

5. Dunărea 2005 Călăraşi 4 3 0 1 6-2 9

6. Concordia Chiajna 5 2 2 1 11-6 8

7. Turris-Oltul Turnu Măgurele 5 2 2 1 11-6 8

8. Farul Constanţa 4 2 1 1 6-5 7

9. Universitatea Cluj 5 2 1 2 5-4 7

10. CS Muncitoresc Reșița 4 2 1 1 2-4 7

11. Metaloglobus Bucureşti 4 1 3 0 4-3 6

12. SCM Gloria Buzău 5 1 3 1 5-5 6

13. CS Mioveni 5 1 3 1 2-2 6

14. Viitorul Pandurii Târgu Jiu 4 2 0 2 9-11 6

15. Csikszereda Miercurea Ciuc 4 1 1 2 5-6 4

16. Unirea 04 Slobozia 4 1 1 2 3-6 4

17. CSM Slatina 5 1 0 4 4-8 3

18. Aerostar Bacău 5 1 0 4 3-7 3

19. Fotbal Comuna Recea 5 1 0 4 5-11 3

20. Ripensia Timișoara 4 1 0 3 3-11 3

21. Pandurii Lignitul Târgu Jiu 4 0 0 4 2-13 0