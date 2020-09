• Părinţii nu au avut acces decât până la poarta unităţii, festivităţile de deschidere au lipsit

• În două instituţii şcolare s-a trecut la „scenariul roşu”

Nicoleta Dumitrescu

Imagini precum cele surprinse, ieri dimineaţă, în faţa Şcolii Gimnaziale “Elena Doamna” din Ploieşti şi a grădiniţei din apropiere – cu un şir lung de părinţi ţinându-şi copiii de mână în afara porţii, cei mai mulţi nu cu flori în mână, ci cu masca de protecţie a feţei – au putut fi văzute, ieri dimineaţă, în mai toate localităţile din Prahova, cu ocazia deschiderii noului an şcolar. Fiind o situaţie fără precedent, din cauza pandemiei de coronavirus, şi prima zi de şcoală a fost cu totul specială, după şase luni de pauză elevii reluând cursurile în condiţii la fel de speciale. Şi, cu siguranţă, data de 14 septembrie 2020 – una atât de importantă pentru fiecare elev, încărcată de emoţie şi de speranţe, indiferent de vârsta pe care o are – va rămâne în amintirea fiecăruia în parte, fiind pentru prima dată când nu şi-a mai putut îmbrăţişa profesorii şi colegii, iar părinţii n-au mai putut trece de poarta şcolii, pentru a-l însoţi în clasă, respectiv în bancă. De altfel, încă de la sfârşitul săptămânii trecute, conducerea Inspectoratului Judeţean Şcolar Prahova a transmis o notă fiecărei conduceri a instituţiilor de învăţământ din judeţ, prin intermediul căreia se anunţa faptul că, “pentru buna desfăşurare a activităţilor din prima zi de şcoală”, nu se vor mai organiza niciun fel de festivităţi de deschidere, elevii urmând să fie preluaţi, după caz, de educatoare, învăţătoare, profesori diriginţi, de la poarta unităţii de învăţământ, întrucât părinţii nu vor mai avea acces în unitate. Iar, ca niciodată, prima zi de şcoală din anul de graţie 2020 a fost despre pandemie, despre regulile pe care vor trebui să le respecte elevii atât în clasă, cât şi în afara ei. De altfel, dincolo de bucuria reînceperii şcolii, care se putea citi în ochii şi pe feţele copiilor care se îndreptau ieri dimineaţă către şcoală, cu menţiunea că am văzut inclusiv o fetiţă cu mâna stângă în ghips şi cu ghiozdanul în spate, în schimb, unii dintre părinţi nu şi-au putut ascunde îngrijorarea faţă de ceea ce ar urma să-i aştepte pe copii, nu atât în ceea ce priveşte şcoala în sine, ci în privinţa posibilităţii îmbolnăvirii cu noul coronavirus. Iar astfel de discuţii au putut fi auzite între mamele, taţii ori bunicii – câţiva cu lacrimi de emoţie în ochi – care şi-au însoţit ieri, copiii sau nepoţii. De altfel, anul şcolar 2020-2021 a pornit, şi în Prahova, cu foarte multe incertitudini, mai ales din cauza măsurilor schimbate sau anunţate, de la Bucureşti, de pe o zi pe alta, scenariile “verde”, “galben”, “roşu” de funcţionare a fiecărei şcoli, în funcţie de situaţia epidemiologică din fiecare localitate, aducând cu sine şi mai mari temeri ori semne de întrebare în legătură cu ceea ce va urma să se întâmple în perioada următoare dacă noul virus nu va rămâne la poarta şcolii, ci va intra, nepoftit, în clase, la ore. Iar dacă se mai adaugă şi necesarul zilnic de măşti de protecţie ori lipsa tabletelor, atunci se poate spune că, din cauza pandemiei, cu adevărat, pentru profesori, părinţi şi copii, noul an şcolar va constitui, cu adevărat, o piatră de încercare.

De departe însă, era nevoie de reînceperea şcolii, de prezenţa copiilor la clasă, fie şi prin rotaţie, ştiindu-se faptul că aceştia se pot adapta cel mai repede la nou, inclusiv profesorii confirmând faptul că dacă aceştia vor şti să le capteze atenţia , atunci purtarea măştii de protecţie în timpul orelor nu va mai constitui o mare problemă. De adăugat că, pentru că noul an şcolar s-a deschis în condiţii speciale, începând de ieri, în apropierea şcolilor pot fi văzuţi poliţişti şi jandarmi. Astfel, începând de ieri, polițiștii de la Siguranța școlară şi-au început misiunile pentru protejarea elevilor, iar efective de jandarmi vor constitui, zilnic, patrule în zona instituțiilor de învățământ, inclusiv trasee de afluire şi defluire a elevilor, pentru a-i proteja, precum și în scopul prevenirii sau descurajării săvârșirii de fapte antisociale.

Din păcate, prima zi de şcoală nu a fost lipsită şi de surprize neplăcute, confirmând temerile legate de redeschiderea şcolilor.

Instituţia Prefectului Prahova a anunţât că într-o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a luat în discuţie suspendarea cursurilor la instituţii de învăţământ din două localităţi, ca urmare a apariţiei unor cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus. Este vorba despre Colegiul Militar din Breaza şi două şcoli şi patru grădiniţe din Gorgota. La prima instituţie au fost înregistrate patru cazuri de îmbolnăvire în patru clase diferite,iar la Gorgota un profesor infectat a intrat în contact cu celelalte cadre didactice, la un consiliu profesoral. În toate cazurile, activitatea didactică nu se întrerupe, urmând să se treacă,pentru 14 zile, la scenariul 3 – “roşu”, cursurile desfăşurându-se online.