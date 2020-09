Violeta Stoica

Primul imobil cu destinația unitate de învățământ, construit de la zero în municipiul Ploiești, după 1990, își va deschide porțile în curând pentru copiii care au nevoie ca de aer de o clădire modernă, în care să își poată desfășura activitățile educaționale.

Clădirea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Ploiești, unitate de învățământ special mai cunoscută sub denumirea Școala Specială nr. 1, destinată copiilor de vârstă școlară, a fost finalizată, urmând ca în scurt timp să fie dotată și utilată cu tot ce este necesar pentru ca elevii să învețe în condiții normale.

Cu fonduri provenite din Programul Național de Dezvoltare Locală și cofinanțare asigurată de la bugetul județului Prahova, clădirea se apropie de momentul dării în folosință, după ce – din cauza retragerii primului constructor – a fost nevoie de reluarea licitației de lucrări și, respectiv, de reluarea lucrărilor, spre finalul anului 2019.

Noua clădire în care vor studia circa 150 de copii se află în apropierea imobilului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, de pe Șoseaua Vestului, pe o parte a unui teren care are peste 10.000 de metri pătrați.

Sălile de clasă sunt concepute pentru câte 12 copii, la parter cu două clase I și alte două pentru clasa pregătitoare, respectiv pentru preșcolari. La etaj vor funcționa nouă clase, tot pentru câte 12 copii, însă aici vor învăța elevii de clasele a II-a și până la clasa a X-a. În clădire sunt și săli de educație fizică, de terapie educațională, săli de mese, plus cabinete medicale specifice, vestiare și, bineînțeles, grupuri sanitare pentru profesori și pentru copii.

Copiii care învață în Școala Specială nr. 1 Ploiești au nevoi speciale, fiind diagnosticaţi cu afecțiuni din spectrul autist, schizofrenici, cu sindrom Down sau cu probleme locomotorii.

Copiii cu cerințe educative speciale beneficiază în cadrul acestei unități de învățământ de activităţi instructiv-educative diferenţiate pe grupe de nivel, de activităţi de organizare şi formare a autonomiei personale şi sociale, de terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie, logopedie și kinetoterapie.

Această unitate de învățământ a fost înfiinţată în anul 1968, sub numele de Şcoala Ajutătoare, iar până în anul 2007 s-a numit “Şcoala Specială Nr. 1”, când a devenit “Centrul Şcolar Special”. Din anul 2017, denumirea acesteia s-a schimbat din nou în “Centrul Școlar de Educație incluzivă Nr.1” Ploiești.