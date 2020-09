V.Stoica

Mai mulți aleși locali prahoveni își pierd mandatele înainte de expirarea termenului normal, din cauza faptului că s-au înscris în cursa electorală din partea unui alt partid decât formațiunea politică pe care au reprezentat-o la alegerile din urmă cu patru ani, la scrutinul din iunie 2016.

Potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului, între 25 august și 8 septembrie, “prin Ordin al prefectului județului Prahova, Cristian Ionescu, au încetat de drept, înainte de expirarea duratei normale, mandatele a doi consilieri județeni și a 14 consilieri locali din următoarele unități administrativ teritoriale: Albești Paleologu (3), Măgurele (3), Scorțeni (2), Iordăcheanu (4) și Posești (2). De asemenea, o decizie similară a fost luată și în cazul primarilor UAT-urilor: Băicoi, Mizil și Bărcănești.

Ordinele au fost emise în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile Legii nr.14/2003 – Legea partidelor politice, republicată.

Conform legislației în vigoare, în situația în care mandatul primarului ales la alegerile locale din anul 2016 a încetat înainte de termen, atribuțiile acestuia sunt preluate de către viceprimarul ales, care devine viceprimar cu atribuții de primar.

Totodată, vă comunicăm că, verificarea apartenenței politice a unei persoane care candidează la alegerile locale din anul 2020, pentru funcția de primar, consilier local sau consilier județean se realizează de către birourile electorale de circumscripție care adoptă hotărâri de acceptare a candidaturii pentru persoanele participante, având la bază declarația persoanei de acceptare a candidaturii în cadrul căreia declară pe propria răspundere sub sancțiunea legii penale, apartenența sa politică, precum și lista cu propuneri de candidați a partidelor politice sub semnătura conducerii acestora care confirmă calitatea de membru al partidului politic respectiv pentru persoanele care sunt cuprinse în listă. (…) Apartenența politică a unei persoane care candidează la alegerile locale din anul 2020 e certificată de persoana în cauză care a completat și semnat declarația de acceptare a candidaturii, partidul care certifică calitate de membru al persoanelor din lista cu propunerile de candidați, hotărârea de acceptare a candidaturii a Biroului electoral de circumscripție, care garantează îndeplinirea condițiilor legale de către o persoană care și-a depus o candidatură pentru o funcție de ales local în cadrul alegerilor locale din anul 2020”.

Una dintre cele mai virulente reacții la primirea ordinului prin care i s-a constatat încetarea mandatului a avut-o edilul din Băicoi, Marius Constantin. Acesta și-a exprimat punctul de vedere printr-o postare pe facebook: „Prefectul județului Prahova, numit de PNL, a emis, astăzi (n.n. – luni), în mod abuziv, un ordin de încetare a mandatului meu de primar. Motivul este de-a dreptul aberant: am ales să candidez din partea altui partid la aceste alegeri, respectiv din partea Alianței pentru Băicoi, cu toate că, de un an de zile nu mai eram membru al ALDE. La aceste alegeri, peste 400 de primari care candidează pentru PNL au fost aleși la alegerile trecute din partea altor partide. Pentru niciunul dintre aceștia sinistra guvernare penelistă nu le-a încetat mandatul. Doar primarilor puternici, care țin cu cetățenii, PNL-ul a ales să le facă rău. Ei nu-și dau seama că a face rău unui oraș întreg, în prag de începere a școlilor și în condițiile creșterii numărului de cazuri de Covid-19, este un demers de-a dreptul dement. Sper că nu vor folosi perioada de până la alegeri, când nu mă voi afla în Primărie, așa cum se aude, să transforme Spitalul Băicoi în spital covid. O precizare extrem de importantă: am dreptul să particip la alegerile din 27 septembrie și să fiu ales în funcția de primar. Ordinul prefectului privește acest mandat care se încheie pe 27 septembrie și nu mandatul viitor care începe după 27 septembrie. Nu am comis nicio încălcare a legii, nu am niciun dosar. Este doar o problemă care ține de Codul administrativ. Mâine voi ataca acest ordin la instanța de contencios administrativ și sunt convins că justiția îmi va da dreptate”, a transmis primarul Marius Constantin.