Violeta Stoica

Se știe deja că studiile de fezabilitate sunt una dintre sursele importante de venit pentru marile companii de consultanță și de proiectare din România sau care au contracte semnate cu instituții de stat din țara noastră.

Când studiile de fezabilitate realizate cu ani în urmă nu mai pot fi folosite pentru scoaterea la licitație a unor proiecte de infrastructură rutieră, de exemplu, acestea trebuie să fie refăcute/revizuite sau completate, pentru că deseori, în intervalul de la finalizarea documentației și execuția propriu-zisă a lucrărilor, apar noi construcții chiar și în coridorul de expropriere…

Chiar și așa, cu sau fără studii de fezabilitate (SF), inaugurarea unei noi autostrăzi sau a unui drum de viteză în județul Prahova rămâne de domeniul Science-Fiction-ului. Tot un fel de S.F.!

Cu toate acestea, pe hârtie, Prahova pare să fie raiul autostrăzilor, pentru că, după câte proceduri de achiziție a lansat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, lucrurile par să fi intrat pe făgașul normal. Că doar suntem în campanie electorală și dă bine să apară o avalanșă de licitații pentru SF-uri și proiecte tehnice destinate infrastructurii rutiere de rang național.

De nenumărate ori, am scris în ultimii zece ani despre sectorul Ploiești-Brașov sau Comarnic-Brașov (după caz) al autostrăzii A3. Deja, la câte variante au existat de-a lungul timpului, nici nu mai are importanță dacă vorbim despre Ploiești-Brașov sau doar despre tronsonul Comarnic-Brașov. Niciunul dintre aceste proiecte nu a prins viață, ci a rămas la nivel de Science-Fiction.

Pentru că tot un SF a rămas acest proiect, chiar și la final de an 2020. La mijlocul lunii august, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat procedura de achiziție pentru completare/revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru „Autostrada București-Brașov, tronson Ploiești-Brașov”! Pe de altă parte, CNAIR anunța, tot la mijloc de august, că a elaborat și depus în data de 13.08.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru autostrada București-Brașov, tronson Ploiești-Brașov”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Practic, refacerea studiului de fezabilitate și elaboraera proiectului se vor realiza doar dacă va fi obținută această finanțare prin POIM.

Valoarea totală a proiectului este de 57,5 milioane de lei și ar urma să fie finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 37,8 milioane de lei, 15% contribuția proprie – 6,7 milioane de lei, restul de aproape 13 milioane de lei reprezentând cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA, adică tot cheltuiala statului român.

Prin urmare, chiar dacă va fi finalizată procedura de achiziție, deschiderea ofertelor fiind programată pentru data de 20 octombrie, încheierea contractului de achizitie publică va fi condiționată de obținerea sau de aprobarea finanțării prin POIM. În documentația de atribuire, CNAIR estimează că va obține finanțarea necesară semnării contractului în semestrul II al anului 2020.

Până una-alta, CNAIR a mai depus o aplicație de finanțare pentru “sporirea capacității de circulație pe DN 1 – Valea Prahovei, sectorul de drum Comarnic – Predeal”. Ce înseamnă acest lucru? Că tot de la POIM se așteaptă fonduri pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic de Execuție pentru nu mai puțin de șase obiective de investiții aflate de-a lungul drumului național DN1 – Valea Prahovei, în zona Comarnic – Predeal. Ar fi vorba, în primul rând, despre amenajare pasaj pietonal subteran sau suprateran – Piața Centrală din Comarnic, intersecție DN 1 cu str. Ghioșești și amenajare pasaj pietonal subteran/ suprateran în zona Primăriei Comarnic. Al doilea proiect ar viza amenajarea unui pasaj pietonal subteran / suprateran – intersecție DN1 cu Str. Crinului (Poiana Țapului), Str.Telecabinei (Bușteni) și Str. Panduri (Predeal), al treilea obiectiv – realizarea unui pasaj rutier la intersecția DN1 cu Str. Prahovei (Azuga), iar un al patrulea – realizarea unui pasaj rutier la intersecția DN1 cu DN73A (Predeal). Și la Sinaia ar urma să fie construite două pasaje, respectiv la intersecția DN1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud) și la intersectia DN1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord).

Cele șase Studii de Fezabilitate și cele șase Proiecte Tehnice de execuție sunt evaluate la 3.686.797,35 lei și se speră obținerea finanțării tot prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.