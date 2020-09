Bogdan Toader, candidatul Alianței pentru Prahova la președinția Consiliului Județean Prahova, funcție pe care o deține și în prezent, a reacționat dur după apariția în spațiul public a unor informații eronate privind transportul gratuit al elevilor care fac naveta din localitățile lor de domiciliu către unitățile de învățământ. „Iulian Dumitrescu, zis și Albanezu’, e disperat că pierde alegerile! Acest baron de Călărași nu pricepe sub nicio formă că prahovenii s-au prins de multă vreme că au de-a face cu ipocrizia, minciuna și falsitatea unui venetic! Astăzi (n.n. – ieri), PNL Prahova, prin vocea lui Iulian Dumitrescu, îi folosește pe elevi drept armă electorală! Josnic, jalnic, oribil gest! După ce au exploatat toate dramele și nenorocirile oamenilor pentru a câștiga capital politic, a venit rândul elevilor să fie luați pe post de marionete în acest freak-show pe care PNL îl numește „campanie electorală”. Guvernul PNL nu a trimis în Prahova fonduri pentru transportul gratuit al elevilor la școală! Guvernul PNL nu a alocat fonduri Inspectoratelor Școlare pentru decontul transportului acestor copii nevinovați! Guvernul PNL a lăsat totul în sarcina firmelor de transport intrajudețean, care sunt obligate să vină cu bani de acasă pentru motorină! În calitate de președinte al Consiliului Județean Prahova, am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru ca acești copii să nu plătească niciun leu pentru transport! Transportatorilor le-am solicitat imperativ să elibereze abonamentele elevilor chiar dacă asta înseamnă să nu își recupereze imediat banii pe combustibil și salariile șoferilor! Pentru informarea prahovenilor, precizez că, la această oră, marea majoritate a transportatorilor au înțeles să acorde abonamente gratuite pentru elevi pe rutele care operează. Constat, însă, că există și excepții, care, în ciuda faptului că, în cadrul întâlnirii de la Consiliul Județean, au fost de acord, ulterior s-au răzgândit. În calitate de Președinte al Consiliului Județean, sunt deschis în continuare la discuții și negocieri, pentru a convinge toți transportatorii să acorde gratuitate la naveta elevilor. PNL, care nu are experiență administrativă în Prahova, trebuie să înțeleagă că fără bani de la Guvern nu putem rezolva problemele urgente! Acești bani ni se cuvin. Acești bani sunt contribuția județului Prahova la bugetul de stat și trebuie să ni se întoarcă în județ, la elevii care azi au nevoie de tablete, internet, măști de protecție, dezinfectanți, abonamente de transport! Ce faceți cu banii Prahovei, domnilor PNL-iști? De ce nu alocați fondurile necesare pentru ca elevii să poată merge gratuit la școală? Ne-am săturat cu toții de lozincile copiate de la președintele Iohannis despre PSD și PSD-iști! Atât puteți? Unde sunt faptele, unde e respectul față de prahoveni? Domnilor, toată țara a înțeles că pandemia e doar un prilej pentru PNL de a încheia contracte dubioase. Din punct de vedere al datoriei pe care o aveți, ați fost și veți rămâne ZERO barat!”, a reacționat Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova.

