Reguli speciale atât în secţia de votare, cât şi la solicitarea urnei mobile

Nicoleta Dumitrescu

După ultima zi de campanie electorală, care a fost ieri, astăzi urmează o zi de linişte, mâine fiind ziua decisivă – a votului. Este ziua alegerilor locale, când Consiliile locale, cele judeţene, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal,

direct, secret şi liber exprimat. Pentru prima dată, însă, alegerile locale din România nu se organizează la timp, din cauza pandemiei de coronavirus, în contextul în care scrutinul ar fi trebuit să aibă loc în luna iunie, dar a fost amânat, mandatul actualilor aleşi locali fiind prelungit. Ca atare, pandemia a determinat ca alegerile locale din acest an să aibă loc în condiţii speciale, determinând autorităţile să pună în practică noi reguli de desfăşurare a votului, alegătorii fiind nevoiţi să respecte anumite măsuri de protecţie sanitară, pentru a evita răspândirea noului virus. Astfel, în secţia de votare este obligatorie purtarea măştii de protecţie, care să acopere nasul şi gura, iar accesul în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala în care se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători, fiind nevoie şi de respectarea distanţării fizice. De asemenea, au fost stabilite o serie de reguli şi în ceea ce priveşte modalitatatea exercitării votului prin intermediul urnei mobile, mai ales că vor putea să-şi exercite opţiunile electorale şi persoanele care sunt confirmate cu coronavirus sau se află în carantină la domiciliu.

Potrivit ultimelor informaţii comunicate, la nivel naţional peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi mâine la urne pentru a-şi exprima opţiunile electorale, în urma cărora vor fi fi desemnaţi noii aleşi pentru mandatul 2020-2024. În Prahova sunt peste 650.000 de cetăţeni cu drept de vot, fiind amenajate 624 de secţii de votare, cele mai multe în cele două municipii. Conform graficului de distribuire a buletinelor de vot, aprobat prin ordin de prefect, care a fost organizat pe zile şi ore, pentru a fi evitată aglomeraţia în contextul actual, ieri au fost programaţi la Ploieşti reprezentanţii din opt oraşe, restul reprezentanţilor primăriilor din judeţ urmând să vină astăzi, odată cu buletinele de vot fiind distribuite atât ştampilele cu menţiunea “Votat”, cât şi materialele de protecție sanitară.

La alegerile de mâine, Consiliile locale şi judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale, iar primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi preşedintele consiliului judeţean se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal. De departe, la Prahova, cele mai râvnite de partide şi alianţele electorale înscrise în competiţia electorală din acest an sunt primăriile din cele două municipii, la Ploieşti fiind înscrişi în cursă opt candidaţi, iar la Câmpina – nouă candidaţi, funcţia de preşedinte fiind disputată între cinci competitori, doi dintre ei fiind parlamentari în funcţie. La nivelul judeţului au fost amenajate 624 de secţii de votare, dintre care 157 la Ploieşti şi 23 la Câmpina, la urne fiind aşteptaţi 654.837 de alegători. În total au fost tipărite 2.885.756 buletine de vot, alegătorii urmând să primească patru buletine de vot, pentru primar, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, pentru Consiliul Local, respectiv Consiliul Judeţean Prahova.

Potrivit informaţiilor transmise de Instituţia Prefectului Prahova , odată cu distribuirea buletinelor de vot, în teritoriu vor fi transmise şi ştampilele de control – câte una pentru fiecare secţie de votare din judeţ, precum şi 3. 120 de ştampile cu mențiunea “VOTAT”. De asemenea, pentru membrii birourilor electorale au fost distribuite şi peste 130.000 de măşti de protecţie a feţei. Graficul de distribuire a buletinelor de vot a fost aprobat prin ordin de prefect, fiind organizat pe zile și ore, astfel încât să fie evitată aglomeraţia, în contextul actual. Primii reprezentanţi care au venit ieri la Ploieşti pentru a ridica buletinele de vot au fost de la primăriile din Câmpina, Azuga, Băicoi, Bușteni, Comarnic, Sinaia, Urlați, Vălenii de Munte, astăzi fiind programaţi reprezentanţii din celelalte 96 de unităţi administrative teritoriale din judeţ, totul rămânând sub pază până în ziua votării.

Cine votează şi cu ce documente

La alegerile locale de mâine, care se vor desfăşura în intervalul orar 9.00-21.00, dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz. Alegătorii votează numai la secţia la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reşedinţa şi unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă (alegătorii cetăţeni români) sau în copia de pe lista electorală complementară (alegătorii cetăţeni ai Uniunii Europene). Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor; cetăţenii români care nu au fost puşi sub interdicţie sau cărora nu le-a fost interzisă exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă; cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România. Alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen a expirat în intervalul 1 martie – 27 septembrie își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia. Potrivit unor reglementări stabilite de către Biroul Electoral Central, alegătorul care, până cel târziu în data de 4 septembrie, şi-a stabilit reşedinţa la o altă adresă decât cea de domiciliu şi a solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă votează numai la secţia de votare unde este arondată strada la care îşi are reşedinţa menţionată în actul de identitate, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară, dacă nu a solicitat înscrierea în listele electorale permanente cu adresa de reşedinţă şi se prezintă la vot la secţia de votare la care este arondată adresa de reşedinţă. La scrutinul de mâine, cetăţenii români îşi exercită dreptul de vot pe baza unuia dintre următoarele documente: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu sau paşaportul de serviciu electronic, iar în cazul elevilor din şcolile militare – carnetul de serviciu militar.

Reguli sanitare obligatorii în secţia de votare

Având în vedere prelungirea stării de alertă la nivel naţional, şi pentru ziua votului au fost stabilite o serie de reguli sanitare obligatorii, care trebuie respectate în secţia de votare. Printre primele măsuri se numără purtarea măștii de protecție, astfel încât aceasta să acopere nasul și gura, participanţii la procesul electoral fiind obligaţi să poarte mască pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot. De asemenea, este necesară asigurarea distanțării fizice de minimum 1 metru între participanții la procesul electoral şi dezinfecția periodică și după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanților la procesul electoral. În context, autorităţile locale trebuie să afişeze în locuri vizibile regulile de protecție individuală, de distanțare fizică, de igienă și de acces în sediul secției de votare și în localul de vot. De asemenea, vor fi stabilite circuite separate de intrare și de ieșire în sediul secției de votare și în localul de vot și vor fi marcate corespunzătoare cu indicatoare , la fel ca şi locurile de staționare în sediul secției de votare pentru a se menţine distanța fizică de minimum 1 metru între participanții la procesul electoral. De asemenea, autotităţile locale trebuie să asigure amplasarea în sediul secției de votare și în localul de vot a flacoanelor cu soluție dezinfectantă, pe bază de alcool, pentru mâini, dar şi a personalului tehnic care va măsura temperatura participanților la procesul electoral. Numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15, iar accesul în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători. De asemenea, trebuie să se ia măsuri pentru a se limita, pe cât posibil, interacțiunea votanților cu membrii biroului electoral.

Cerinţe speciale pentru solicitarea urnei mobile

În cazul persoanelor infectate cu coronavirus sau pentru cele carantinate, posibilitatea exercitării dreptului la vot se va face cu ajutorul urnei speciale. În ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanților din alte cauze decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă. Echipa care transportă urna specială se va deplasa la unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către categoriile de alegători amintiţi mai sus. Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, inclusiv cei izolați în casă cu COVID-19, pot solicita urna specială (mobilă) de la secția de votare de care ține locul în care se află în ziua alegerilor, printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. Din aceste documente trebuie să rezulte că persoana nu se poate deplasa până la secția de votare. Cererea trebuie depusă la secția de votare la care este arondat imobilul unde trebuie să se deplaseze urna special, solicitarea putând-o depune oricine, condiţia fiind ca alegătorul să aibă reședință în localitatea respectivă. Cererea se depune la secția de votare, astăzi, 26 septembrie, între orele 18.00 și 20.00, iar dacă alegătorul se îmbolnăvește după acest termen, cererea se depune și pe 27 septembrie, adică în ziua votului. Solicitarea urnei mobile trebuie să fie scrisă de mână sau pe calculator, semnată și datată de alegătorul solicitant, cu numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate. Persoanele care însoțesc urna mobilă vor fi echipate cu mască și mănuși, care vor fi schimbate sau dezinfectate după părăsirea fiecărei incinte. Totodată, aceștia vor realiza şi toate formalitățile corespunzătoare votării, păstrând distanța de minimum 1 metru față de alegător. În spitale, echipamentul de protecție pentru persoanele care însoțesc urna mobilă va fi asigurat de unitatea medicală, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secției respective.