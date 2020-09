Sunt luate în calcul trei scenarii pentru începerea noului an universitar

Nicoleta Dumitrescu

Înregistrând o adevărată premieră în sistemul de organizare a examenului de admitere pentru noul an universitar- respectiv doar online, ca urmare a măsurilor şi restricţiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus- Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti încă mai are locuri neocupate dintre cele scoase iniţial la concurs. După cele două sesiuni de admitere, cea de vară şi cea de toamnă, singura instituţie de învăţământ superior din judeţul Prahova, cu profil unic în România, chiar şi în lume, a anunţat că prelungeşte perioada înscrierilor, ultima zi a lunii septembrie, în cazul studiilor universitare de Licenţă, fiind anunţată pentru încheierea contractelor. Pe de altă parte, deşi nu mai este mult timp până când noul an universitar 2020-2021 ar trebui să înceapă, deocamdată nu se ştie care va fi varianta în care studenţii vor începe cursurile, o decizie în acest sens urmând să fie anunţată în curând.

Potrivit anunţului Universităţii “Petrol-Gaze” Ploieşti, perioada de înscriere s-a prelungit şi pentru luna septembrie şi se va realiza tot online, programul înscrierilor fiind de luni până vineri, între orele 9.00-13.00. Înscrierile se pot face on-line sau cu dosarele fizice la secretariatele facultăţilor, pentru studiile universitare de Licenţă data limită fiind 29 septembrie, a doua zi – 30 septembrie- fiind fixată pentru încheierea contractelor. În cazul studiilor universitare de Master, înscrierile se vor face până la începutul săptămânii viitoare, respectiv 21 septembrie, susţinerea concursului de admitere urmând să aibă loc pe 22 septembrie, confirmarea locului şi încheierea contractelor fiind programate să se desfăşoare pe data de 23 septembrie. Conform informaţiilor solicitate conf. univ.dr. Mirela Dulgheru, purtator de cuvânt al UPG Ploieşti, în sesiunea de admitere din vară au fost admiși la programele de Licență 1.089 de candidați, iar la programele de Master 342 de candidaţi. În sesiunea de admitere din toamnă au fost admiși un număr de 268 de candidați la programele de Licență și 357 la Master. Specializările preferate și cu concurență mare din partea candidaţilor care au dorit să devină studenţii universităţii ploieştene au fost la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică – specializările Automatică, la Facultatea de Inginerie a Petrolului și Gazelor – specializarea Inginerie de Petrol și Gaze, la Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie – Specializarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe – specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, la Facultatea de Studii Economice – specializarea Management (ID) și Contabilitate, Fiscalitate și Audit (la Master).

Reamintim faptul că admiterea la toate programele de licență, indiferent de specializare, se face doar pe baza concursului de dosare, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de Bacalaureat, pentru o mai bună organizare conducerea universității realizând și o sesiune de preadmitere, în perioada 1-29 iunie, atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de master, în care candidații au putut opta pentru specializările dorite. Întrebat cum vor începe studenţii cursurile în noul an universitar, purtătorul de cuvânt al UPG Ploieşti ne-a precizat: ”În ceea ce privește începerea noului an universitar, încercăm să găsim cele mai bune soluţii în implementarea noilor măsuri de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică și în scopul de a desfășura un proces didactic de calitate. În momentul de faţă avem în dezbatere trei scenarii care mai pot fi îmbunătățite și sperăm că într-o săptămână să putem să prezentăm scenariul final, agreat de întreaga comunitate academică”.