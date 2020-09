Luiza Rădulescu Pintilie

Între atâtea genuri şi stiluri muzicale, folk-ul reuşeşte să confirme că fiecare artă are poezia sa şi că, prin linia melodică, prin înţelesurile profunde ale versurilor, el, folk-ul, reprezintă poezia muzicii. Poate de aceea tot ceea ce se construieşte în jurul său devine mai mult decât un spectacol, un concurs, un festival, transformându-se într-o stare de spirit, conturând un univers şi o lume a iubitorilor cu frumoasă patimă a acestei muzici, încât n-ar fi de mirare ca înseşi bătăile inimii lor să reverbereze, din când în când, aidoma corzilor de chitară.

Această frumoasă patimă am simţit-o încă de la primele cuvinte ale profesorului de muzică Marius Glonţ, venit la redacţie să ne anunţe organizarea, sâmbătă – 10 octombrie a.c., a celei de-a II-a ediţii a Festivalului “Dealul cu Folk”, pe esplanada din apropierea splendidului Conac “Bellu” de la Urlaţi. Şi cu fiecare nou detaliu, s-a accentuat convingerea despre o pasiune şi o implicare demne de admiraţie. Profesor la şcolile din Dumbrava, Ciupelniţa şi Drăgăneşti, câştigător cu “copiii săi”- cum îşi numeşte elevii pe care i-a învăţat să cânte la chitară – a numeroase premii, el însuşi premiat al multor festivaluri naţionale, inclusiv al Festivalului Castanilor – In memoriam Gabi Dobre, cu piese a căror compoziţie îi poartă semnătura, îşi doreşte să înfiinţeze la Urlaţi un centru cultural, dar şi să organizeze, din 2021, o Tabără de muzică folk la care să participe cei cărora vrea să le ofere o alternativă de petrecere a timpului, de apropiere de muzică, de o pasiune şi, de ce nu, de o vocaţie. Deocamdată, se concentrează pe organizarea ediţiei festivalului ce va răsuna pe “Dealul cu folk”, la care şi-au anunţat deja participarea artişti cunoscuţi: Dinu Olăraşu, Tituş Constantin, Oliver Ciobanu, trupele “Doar atât”, High Life, ScreamCity, “Două cuvinte”şi cea a Casei de Cultură din Urlaţi. Şi cu “lecţiile” pentru “copiii săi”, cu priceperea de artist certificată deja de premiile obţinute, dar şi cu un argument care, îndrăznim să adăugăm, spune multe nu numai despre calitatea sa de dascăl , de pedagog, de model pentru cei aflaţi la început de drum în viaţă , dar şi despre cea de om şi de părinte: a înfiat un copil şi când vorbeşte despre Mario Gabriel Glonţ şi bucuria cu care acesta cântă, la rândul său, muzică folk, aproape nu-şi mai găseşte cuvintele şi vorbeşte în locul său doar… emoţia.