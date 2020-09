• La trei cazuri de infecţie în clase diferite, se închide şcoala • Preşcolarii nu vor purta mască

Părinţii nu vor mai fi nevoiţi să completeze o declaraţie pe proprie răspundere pentru a trimite copilul la şcoală, a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, citat de Agerpres.

„Nu va mai exista acea declaraţie pe proprie răspundere, urmând ca fiecare dintre noi să avem responsabilitatea acelui triaj observaţional din informarea părintelui sau observarea elevului, precum şi adaptarea, sau nu, după un triaj observaţional către un triaj epidemiologic, cu existenţa unui personal medical care să facă acest triaj epidemiologic, cu existenţa unei zone de izolare, unde un copil care prezintă simptomatologie respiratorie să poată fi, la un moment dat, cantonat până la o evaluare medicală, în contextul în care putem avea un diagnostic sau o supoziţie de diagnostic. Fiecare din aceşti copii va fi însoţit pe toată această perioadă, iar nicio decizie nu va fi luată fără să aibă acordul părintelui, o urgenţă imediată fiind cea care va solicita o anunţare la 112 şi mers către o unitate spitalicească”, a explicat Tătaru într-o conferinţă de presă despre începerea noului an şcolar. El a precizat, în context, că preşcolarii nu vor purta mască.

„Copiii de la grădiniţe, până la 5 ani, nu vor purta mască”, a spus Tătaru.

Tot ieri, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, într-o conferinţă de presă, că o unitate de învăţământ se poate închide dacă există trei cazuri de infecţie cu noul coronavirus în clase diferite.

„Când avem trei cazuri în trei clase diferite, acea şcoală se închide şi copiii şi profesorii intră în izolare pentru două săptămâni, urmând anchetele epidemiologice să determine cei care au fost contacţi direcţi, urmând ca aceştia la fel să dezvolte o anchetă epidemiologică, în condiţiile în care sunt pozitivi”, a spus ministrul Sănătăţii. El a spus că părintele care are un copil bolnav trebuie să îl ţină acasă, să ia legătura cu medicul de familie şi să anunţe şcoala.

„Părintele care are un copil bolnav acasă îl va ţine acasă, va lua legătura cu medicul de familie anunţând şcoala că acel copil este bolnav şi luând măsurile în consecinţă împreună cu medicul de familie, precizând dacă este un tratament care poate fi luat acasă sau dacă se înscrie într-o definiţie de caz şi trebuie evaluări suplimentare, precum şi o anchetă epidemiologică”, a explicat Tătaru.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat ieri că ordinele comune de miniştri privind redeschiderea şcolilor, teatrelor, cinematografelor şi a restaurantelor vor fi publicate marţi în Monitorul Oficial.