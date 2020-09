Liga a III-a se apropie de start, vineri fiind programat primul meci din sezonul 2020-2021 (Sepsi 2 Sf. Gheorghe – Kids Tâmpa, două grupări noi la nivelul eșalonului trei, ambele ”invitate” de către FRF), pentru ca, sâmbătă, să intre ”în program” și cele trei echipe prahovene, Plopeniul urmând să meargă la Odorheiul Secuiesc – la revenirea în fotbalul la nivel național, în timp ce CS Blejoi și Astra 2 vor fi oponente în derbiul rundei.

Seria a 5-a, din care fac parte echipele noastre este, în principal, o ”combinată” a județelor Brașov (cu 4 echipe) și Prahova (3 echipe la start), care vor lupta pentru unul dintre primele două locuri – care asigură calificarea la barajul de promovare.

Corona și SR Brașov par a fi grupările cu cele mai mari ”pretenții”, dar orgoliile județene, lupta pentru supremație fotbalistică în municipiul Brașov pot duce la surprize, astfel că Astra 2, Târgu Secuiesc, Râșnov și chiar Blejoiul pot spera să ”apară pe turnantă” pentru una dintre primele poziții.

Județul nostru propune trei participante la start, fiecare cu ”caracteristici diferite”, ca echipe, dar cu antrenori care se încadrează în același ”tipar”: tehnicieni dornici de dezvoltare, de progres, ambițioși.

Iată cum arată echipele prahovene înainte de start:

CS Blejoi / Răzvan Vlad: după un sezon de debut în eșalonul trei bun, peste așteptări, în care a stat ”liniștită” la mijlocul clasamentului, Blejoiul speră să confirme din nou, mai ales că se bazează, în linii mari pe același lot de jucători. O echipă formată din câțiva jucători experimentați, dar care are în componență și fotbaliști aflați la o vârstă optimă (jucători născuți în 1996-1998, proveniți de la Astra sau Petrolul, gen Lambru, Răileanu, Chiși, Preda, D. Iancu, Rudaru), care, alături de Bojoagă, Badea, Cl. Stoica, Năstase, pot forma un grup bun, care să nu întâmpine probleme la acest nivel competițional.

Astra II / Bebe Bărbulescu: fost secund al lui Șumudică la titlul Astrei, dar și la Rapid, Bistrița, Brașov, Vaslui, Shabab, Kaiseryspor etc, antrenorul ”satelitului”, Carmel Bebe Bărbulescu a venit la Astra în iarnă și, după doar un singur meci oficial jucat înainte de pandemie (chiar un succes în fața primei adversare din acest nou sezon, CS Blejoi, scor 1-0) se poate spune că de-abia acum va începe cu adevărat experiența sa pe banca echipei secunde. Cu o perioadă de pregătire bună, ca timp, mai lungă decât a multor alte competitoare, cu un lot în care ”cel mai bătrân” jucător este născut în 1999, întregul efectiv al formației sale fiind între 1999 și 2003, ca ani de naștere, cu fotbaliști care bat la porțile Ligii I, fiind debutați în primul eșalon deja (Șerban, Pahonțu, Dr. Gheorghe, plus Banu, Zaharia, Brăilă, alți fotbaliști tineri și foarte tineri, cu potențial de progres), Astra II a lui Bărbulescu și Dorinel Beznea poate fi surpriza seriei.

CSO Plopeni / Iulius Mărgărit: revenit pe plan național, fotbalul din Plopeni are de trecut ”cumpăna” sau ”șocul” reorganizării la un nivel superior, iar antrenorul Iuliues Mărgărit este, fără doar și poate, omul de care acest proiect se leagă, după ce i-a fost refuzată promovarea efectivă cu Păuleștiul, acesta reușind acum, la Plopeni, să ”recidiveze”. Va fi greu însă, lotul avut la dispoziție fiind unul experimentat (poate chiar… prea experimentat, FIlip, C. Vlad, Butufei, Ciobanu, Marinică, Minea, fiind astfel de exemple, ca să nu mai vorbim despre Huza sau Puiuleț), marea problemă de rezolvat pentru plopenari fiind găsirea jucătorilor tineri, cei cu statut de ”under” – doi titulari, integraliști, născuți în 2001 sau mai mici, plus un jucător născut în anul 2000, în teren, 90 de minute. Iar obiecitvul, pentru primul sezon, nu poate fi altul decât evitarea ultimelor două locuri, care duc la retrogradarea direct!

Liga 3, Seria 5

Program tur ediţia 2020-2021

ETAPA 1, 11-12 septembrie 2020, ora 17.00

CS Blejoi – Astra 2

Corona Braşov – KSE Tg. Secuiesc

Sepsi OSK 2 – Kids Tâmpa Braşov

Olimpic Râşnov – SR Mun. Braşov

Odorheiu Secuiesc – CSO Plopeni

ETAPA 2, 18-19 septembrie

Astra 2 – CSO Plopeni

SR Mun. Braşov – Odorheiu Secuiesc

Kids Tâmpa Braşov – Olimpic Râşnov

KSE Tg. Secuiesc – Sepsi OSK 2

CS Blejoi – Corona Braşov

ETAPA 3, 25-26 septembrie

Corona Braşov – Astra 2

Sepsi OSK 2 – CS Blejoi

Olimpic Râşnov – KSE Tg. Secuiesc

Odorheiu Secuiesc – Kids Tâmpa Braşov

CSO Plopeni – SR Mun. Braşov

ETAPA 4, 2-3 octombrie, ora 15.00

Astra 2 – SR Mun. Braşov

Kids Tâmpa Braşov – CSO Plopeni

KSE Tg. Secuiesc – Odorheiu Secuiesc

CS Blejoi – Olimpic Râşnov

Corona Braşov – Sepsi OSK 2

ETAPA 5, 9-10 octombrie

Sepsi OSK 2 – Astra 2

Olimpic Râşnov – Corona Braşov

Odorheiu Secuiesc – CS Blejoi

CSO Plopeni – KSE Tg. Secuiesc

SR Mun. Braşov – Kids Tâmpa Braşov

ETAPA 6, 16-17 octombrie

Astra 2 – Kids Tâmpa Braşov

KSE Tg. Secuiesc – SR Mun. Braşov

CS Blejoi – CSO Plopeni

Corona Braşov – Odorheiu Secuiesc

Sepsi OSK 2 – Olimpic Râşnov

ETAPA 7, 23 – 24 octombrie

Olimpic Râşnov – Astra 2

Odorheiu Secuiesc – Sepsi OSK 2

CSO Plopeni – Corona Braşov

SR Mun. Braşov – CS Blejoi

Kids Tâmpa Braşov – KSE Tg. Secuiesc

ETAPA 8, 30-31 octombrie

Astra 2 – KSE Tg. Secuiesc

CS Blejoi – Kids Tâmpa Braşov

Corona Braşov – SR Mun. Braşov

Sepsi OSK 2 – CSO Plopeni

Olimpic Râşnov – Odorheiu Secuiesc

ETAPA 9, 6-7 noiembrie, ora 14,00

Odorheiu Secuiesc – Astra 2

CSO Plopeni – Olimpic Râşnov

SR Mun. Braşov – Sepsi OSK 2

Kids Tâmpa Braşov – Corona Braşov

KSE Tg. Secuiesc – CS Blejoi