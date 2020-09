Peste jumătate din arestările efectuate în acest an în cel mai populat stat indian au fost efectuate sub o lege dură a securității naționale folosită pentru a reține persoane suspectate că au sacrificat vaci, relatează Reuter și Indian Express, citat de Hotnews. Autoritățile din Uttar Pradesh, un stat din nordul țării, au folosit Legea Securității Naționale (NSA), care permite reținerea persoanelor considerate o amenințare la adresa siguranței naționale, de aproape 140 de ori, actul legislativ prevăzând că acestea pot fi reținute până la un an înainte de a fi puse sub acuzație. „NSA a fost invocată în 139 de cazuri în Uttar Pradesh din care 76 au fost în cazul unor persoane suspectate de sacrificarea vacilor”, a anunțat într-un comunicat un înalt oficial al statului. Vaca este considerată un animal sacru de către populația de religie hindusă, predominantă în India, iar majoritatea statelor indiene au legi împotriva omorârii animalelor. Atacuri violente comise de justițiari împotriva celor suspectați de sacrificarea animalului pentru carne au loc regulat, vizând adesea minoritatea musulmană. Ministrul-șef al Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a îndemnat în mod repetat la folosirea NSA în statul indian, călugărul hindus fiind și un membru proeminent al cabinetului premierului Narendra Modi.