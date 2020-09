V. Stoica

În mai puțin de o săptămână de la debutul noului an școlar, situația din județul Prahova s-a modificat semnificativ, în special în privința școlilor care au trecut la cursuri exclusiv online, ca urmare a apariției cazurilor de coronavirus.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova va monitoriza, zilnic, situația unităților de învățământ din județ, fiind deja sesizate schimbări în situația încadrării școlilor în scenariile stabilite la nivel central.

Potrivit ISJ Prahova, joi, de exemplu, din totalul de 647 de unități de învățământ din județ, 411 unități erau încadrate în scenariul 1, adică participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară. Alte 204 unități de învățământ se aflau joi în scenariul 2, care presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, iar 16 unități de învățământ se aflau în scenariul 3, cu participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

La începutul anului școlar, pe 14 septembrie, 415 unități de învățământ prahovene erau încadrate în scenariul 1, alte 223 – în scenariul 2 și nouă – în scenariul 3. “Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Reamintim că, potrivit ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori”, au transmis reprezentanții ISJ Prahova.

Situația s-a modificat inclusiv ieri

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-a întrunit ieri, în ședință extraordinară, organizată în sistem audioconferință, în care a decis schimbarea scenariilor de lucru pentru o serie de școli din județ. Astfel, începând din 21.09.2020, activitățile didactice se vor desfășura prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 1), la următoarele unități de învățământ din județul Prahova: Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Ploiești, Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic (plus structuri), Școala Gimnazială „Florin Comișel” Ploiești, Grădinița cu program normal nr. 51 Ploiești, Școala Gimnazială „Erou Sergent Grigore Ioan” Dumbrăvești (plus structuri), Școala Gimnazială „Ioan Moga” Ditești, Școala Gimnazială Măgureni (plus structuri), Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești plus Școala Gimnazială nr. 13 Ploiești (structura). Aceste unități au funcționat, în prima săptămână de școală, în Scenariul 2.

Ca urmare a avizului favorabil al Direcției de Sănătate Publică Prahova, la Școala Profesională Starchiojd (plus structuri) s-a dispus desfășurarea, începând din 21.09.2020, a activităților didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 2). În prima săptămână de școală, procesul educaţional s-a desfășurat aici conform Scenariului 3.

Pentru clasa a IV-a C din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile” Ploiești s-a dispus suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față” și trecerea la Scenariul 3 (participarea tuturor elevilor la activităţi/lecţii online), la propunerea consiliului de administrație al respectivei unități de învățământ, avizată de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, pe o perioadă de 14 zile, începând din data de 21.09.2020 .

În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea instituţiei de învăţământ menționată va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii: curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor; dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete; pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.