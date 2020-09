Rodica Paraschiv

Deputat PSD de Prahova

Astăzi e 14 septembrie, prima zi a anului școlar 2020-2021. Zi mult-așteptată de copiii care vor merge la școală pentru a-și întâlni prietenii și colegii de clasă. Zi mai puțin așteptată de către mulți dintre părinții și bunicii îngrijorați pentru sănătatea copiilor și a nepoților lor. Ziua în care multe cadre didactice au renunțat, de teama infectării, la profesia pe care au iubit-o o viață de om! Începe școala într-un mod pe care niciunul dintre noi nu și l-ar fi închipuit în urmă cu un an. Totul este altfel!

Într-o perioadă în care noi, oamenii politici, îi dorim pe cetățenii acestei țări “de partea noastră”, a venit și ziua începerii noului an școlar. Copiii nu trebuie să fie “ai unora” sau „ai altora”, sunt ai noștri, ai tuturor!

Iar de modul în care le asigurăm condițiile de desfășurare a procesului de învățământ depinde viitorul tuturor. Îi vrem sănătoși și educați, să devină ceea ce mulți nu au reușit! Să gândească pentru semenii lor, să nu rănească voit, așa cum, din păcate, se întâmplă tot mai mult în societatea noastră, a adulților de azi!

În privința sistemului de învățământ, noi toți ar trebui să găsim un consens, să mergem dincolo de strategii așternute pe hârtie, dincolo de proiecte greu de aplicat și să putem spune că am pus la punct viitorul Educației din România!

Școala românească, aflată într-o continuă transformare în ultimii ani, și nu neapărat într-o direcție bună, trebuie ajutată să redevină ceea ce a fost și mai mult decât atât. Noi – miniștri, părinți, profesori, primari, consilieri locali – suntem cu toții datori să creăm condiții și dincolo de această pandemie. Să găsim cu adevărat resursele pentru ca Școala Românească să crească generații de elevi educați, dar și siguri că statul îi sprijină și pentru a se dezvolta profesional, după finalizarea studiilor!

Este un an greu. Un început de an școlar altfel, despre care cu siguranță copiii noștri își vor aminti peste timp ca despre anul pandemiei. Școlile încep în condiții speciale și nu se poate ști cum vor continua cursurile, în perioada următoare. Va fi un an greu, în care multe dintre obligații pică pe umerii cadrelor didactice și ai părinților, dar toți trebuie să fim responsabili.

Elevii trebuie să fie educați, dar și sănătoși!