F. T.

Joi, 17 septembrie. Incendiu de vegetaţie uscată la Vâlcăneşti. Suprafaţa afectată ? Nu contează. Nu conteză, cât timp un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a suferit arsuri grave pe o mare suprafaţă a corpului. Contează faptul că a fost resuscitat de două ori până să fie readus la viaţă şi că a fost solicitat elicopterul SMURD pentru transportarea acestui la un spital din Bucureşti.

Vineri, 18 septembrie. Incendiu la o casă din Ploieşti. Unul dintre multele, multele incendii de locuinţe cu care se confruntă pompierii.

De altfel, nu este săptămână în care reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Şerban Cantacuzino” Prahova să nu atragă atenţia că nu este de joacă totuşi cu focul. După cum, ca un paradox, aproape că nu e săptămână în care, în judeţ, să nu ia foc un imobil. Cel puţin unul…

Ce arată ultima statistică a pompierilor prahoveni în legătură cu numărul unor astfel de nenorociri? Faptul că în în semestrul întâi al anului curent au avut loc 267 de incendii la locuinţe, iar datorită intervenţiei angajaţilor ISU Prahova au fost salvaţi doi copii, trei adulţi, precum şi 48 de animale.

Tot din ultima analiză realizată la nivelul inspectoratului a mai reieşi că, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie a.c., 102 incendii s-au înregistrat în mediul urban şi 165 în cel rural. Localităţile în care pompierii au avut cel mai mult de lucru cu focul au fost Ploieşti, Câmpina, Comarnic, Breaza ş.a.

Dacă are importanţă acest lucru, cele mai multe incendii au avut loc în prima zi a săptămânii (luni), în special după-amiaza (intervalul orar 12- 16).

În urma intervenţiei pompierilor militari au fost salvate bunuri în valoare totală de 76.838.600 de lei.

Timpul mediu de răspuns la solicitările făcute de către cetăţeni a fost de 12,47 de minute, iar timpul mediu de intervenţe a fost de 70,55 de minute.

De ce am amintit cifrele de mai sus? Fiiindcă se apropie sezonul rece, deci vor fi puse în funcţiune instalaţiile de încălzire. Fiindcă vor începe şi lucrările de curăţire a terenurilor agricole şi a grădinilor.

Fiindcă există riscul ca flăcările să scape de sub control. Iar de-aici până la nenorocire nu-i decât expresia „Lasă că merge şi aşa!”.

Lasă că merge şi aşa însemnând neluarea unor minime măsuri de siguranţă pentru prevenirea incendiilor. După care urmează focul şi potopul de apă şi spumă al autospecialelor de stingere…