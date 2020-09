După doar două runde, în C5, o singură echipă are punctaj maxim, Corona Brașov fiind singura care a reușit două victorii! De altfel, seria este una atipică, în sensul că, dintre cele 10 competitoare, doar una are 6 puncte (Corona) și tot o singură grupare – Cetate Râșnov- nu a strâns niciun punct, în rest toate celelalte 8 formații având câte o victorie și un eșec (3 puncte)! Iar după două runde, în cele 10 meciuri jucate, nu s-a consemnat niciun egal…

Pe locul 2 datorită golaverajului, Astra 2 merge la Brașov, pentru duelul cu Corona, meciul fiind unul care poate fi considerat drept ”cap de afiș” al etapei. Partida este programată astăzi, ”satelitul” pregătit de Bebe Bărbulescu fiind în situația echipei ”care nu are ce pierde”.

Tot astăzi evoluează și CS Blejoi, la Sfântu Gheorghe, contra celor de la Sepsi 2, pentru echipa lui Răzvan Vlad cel mai important lucru de rezolvat fiind refacerea după cele 120 de minute jucate marți în Cupa României, la Buzău, unde a pierdut la ”loteria penaltiurilor” cu Metalul.

Plopeniul debutează ”acasă” la… Blejoi!

Tot în runda a treia ar fi trebuit să dispute primul meci pe teren propriu și CSO Plopeni, nou-promovata solicitând să debuteze în deplasare tocmai pentru a-și rezolva problemele organizatorice legate de utilizarea arenei ”Gheorghe Șilaev”. Nu s-a reușit, din păcate, astfel că echipa lui Iulius Mărgărit va evolua împotriva celor de la AS SR Brașov pe terenul vecinilor de la Blejoi, unde au găsit înțelegere pentru a trece peste acest moment dificil, în speranța că, totuși, situația se va rezolva curând, iar autoritatea care nu permite acum organizarea de meciuri la Plopeni va reveni la sentimente mai bune.

Pentru meciul programat mâine, de la orele 17,00, cu AS SR Brașov, CSO Plopeni nu va conta pe serviciile lui Minea – suspendat.

Liga 3 – Seria 5, Meciurile Etapei 3

Astăzi, ora 17,00

CSM Corona Braşov – AFC Astra 2

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 – CS Blejoi

AFC Odorheiu Secuiesc – ACS Kids Tâmpa Braşov

Mâine, ora 17,00

ACS Olimpic Cetate Râşnov – KSE Târgu Secuiesc

CSO Plopeni – ACS SR Municipal Braşov