Municipiul reședință al județului Prahova a fost inclus în cadrul unui proiect cultural care include o dublă premieră. Este vorba despre concertul grupului „Daydream”, care va fi găzduit de Filarmonica “Paul Constantinescu” pe data de 22 septembrie, de la ora 20.00, aflat la primul turneu național, odată cu lansarea albumului. Concertul „Daydream” va conține opt piese – Rain, Daydream, In five, Midnight, Travelling I, Sunrise, Travelling II, Far Ahead, compuse de cinci artiști și prezentate în premieră, ca program integral, în cadrul acestui proiect, program care se va regăsi și pe albumul de debut. Componenții grupului: Radu Vâlcu (chitară), Mihai Balabaş (vioară, live electronics), Andrei Petrache (pian) şi Răzvan Florescu (vibrafon, percuţii tradiţionale) – cărora li se adaugă și Alexandru Badea (tobe) – şi-au dorit să genereze un organism artistic prin intermediul căruia să-şi poată exprima deopotrivă creativitatea componistică şi talentul de interpreţi.

Cu inspiraţie din jazz, fusion, muzică clasică, world music sau din creaţia unui artist ca brazilianul Egberto Gismonti, „Daydream” propune, de fapt, o manieră proprie de a înţelege muzica. Biletele la acest concert, în valoar de 25 lei (întreg), 15 lei (pensionari) și 5 lei (elevi/studenți) sunt disponibile la casa de bilete a Filarmonicii sau online, la filarmonicaploiesti.ro.