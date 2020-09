N.D.

Plecând de la principiul potrivit căruia în vremuri cu caracter special, mai ales cum este pandemia de coronavirus din acest an, proiectele sociale şi actul cultural trebuie să meargă mai departe, Compania Lukoil a lansat cea de-a doua ediţie a Concursului de proiecte socio-culturale.

Potrivit reprezentanţilor companiei, competiția este concepută pentru a stimula și sprijini inițiativele care au impact asupra comunității locale, dar şi cele naţionale, având în vedere faptul că ideile valoroase merită încurajate şi sprijinite.

La această competiţie pot participa entităţi de tipul organizaţiilor non-comerciale şi neguvernamentale, organizaţii publice din domeniul culturii şi educaţiei – precum şcoli, colegii, universităţi, muzee, teatre etc. Societatea Grupului Lukoil organizează şi desfăşoară acest concurs în ansamblul numeroaselor activităţi şi evenimente derulate în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste de-a lungul anilor, Petrotel-Lukoil şi Lukoil România fiind promotori activi ai dezvoltării durabile şi ai activităţilor sustenabile. Ca şi în 2019, şi la ediţia 2020 partenerul rafinăriei în ceea ce priveşte derularea concursului este Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, pe al cărei site -https://cciph.ro/2019/08/concurs-de-proiecte-sociale-si-culturale-ale-pao- lukoil-in-romania/- cei care doresc să intre în competiţie pot găsi toate condiţiile de participare. Cine doreşte să se înscrie la acest concurs poate să înceapă pregătirea documentaţiei, termenul limită de depunere fiind 20 octombrie 2020. Societatea Grupului Lukoil organizează şi desfăşoară concursul în zona sa de activitate: Rafinăria Petrotel –Lukoil pentru judeţul Prahova, respectiv municipiul Ploieşti, iar pentru Bucureşti – societatea Lukoil România. Aşa cum reiese din regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului menţionat, vor putea fi propuse teme din trei domenii, în acest sens dându-se şi câteva exemple de subiecte de proiect.

Pentru ecologie: proiecte pe probleme de conservare a mediului şi căi de soluţionare a acestora; Zone naturale special protejate; Gestionarea raţională a mediului; Producţie fără deşeuri şi producţie cu cantitate redusă de deşeuri; Educaţia ecologică a populaţiei. În domeniul Spiritualitate şi cultură: Grija pentru copiii orfani şi copiii fără părinţi; Asistenţă pentru adaptarea socială şi reabilitarea persoanelor din această categorie a populaţiei; Programe educaţionale; Susţinerea echipelor creative; Susţinerea copiilor talentaţi. În domeniul Sport: Dezvoltarea sportului de masă; Sprijin pentru sportivii şi echipele sportive promiţătoare; Susţinerea şi dezvoltarea sportului şi turismului pentru copii.

Menţionând faptul că participanţii la concurs propun teme proprii în cadrul nominalizărilor şi direcţiilor specificate, organizatorii concursului au anunţat că fondul total de premiere al ediţiei din acest an este de 45.000 USD, Rafinăria Petrotel–Lukoil urmând să ofere 30.000 de USD, iar Lukoil România – 15.000 USD.

Premierea proiectelor care au întrunit toate cerinţele acestui concurs este programată să aibă loc în luna noiembrie a.c., dovada faptului că printre câştigători se pot număra şi instituţii de învăţământ, dar şi muzee prahovene, fiind cele patru proiecte declarate câştigătoare anul trecut, respectiv ”Centrul cultural privind impactul antropic asupra naturii și educație ecologică” inițiat de Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, proiectul ”Purtători de tradiții” – iniţiat de Ansamblul “Brâu Muntenesc”, cel al Colegiului Tehnic “Elie Radu” din Ploieşti şi al Asociaţiei sportive “Întoarce-te la sport”.