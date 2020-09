Un neamţ observă comportamentul ciudat al unui italian la cabina telefonică. Zi de zi, italianul îşi aranjează părul în faţa cabinei, după aceea intră şi vorbeşte la telefonul public fără să pună vreo cartelă sau monezi. Într-o zi, foarte curios, neamţul îl întreabă pe italian:

– Ce faci acolo, la cabina telefonică?

– Mi faccio bello şi după aceea întreb la receptor „Chi é il piu bello?”, iar telefonul imi confirmă: „tu, tu, tu…”

Anul 2025, guvernul italian face un sondaj în rândul cetăţenilor:

– Imigranţii din România reprezintă o problemă?

35% au răspuns: „Si, un grande problema!” 65% au răspuns: „Absoluto nicio problemo, mânca-ţi-aş!”

– Cum îşi aleg chinezii numele viitorului copil?

– Dau drumul unui lighean pe scări şi notează ce aud.

Un rus se trezeşte dimineaţa şi vede tancuri cu steagul Americii în faţa casei aşa că iese în stradă urlând: – „Freedom, Freedom!!!!”.

Un soldat iese din tanc şi îi spune:

– „Niet freedom. Halloween!”

Un şofer parchează pe trecerea de pietoni dar, aproape imediat, apare o poliţistă frumoasă, care îi zice:

– Vă costă 55 de lei!

Şoferul o examinează din cap până în picioare, şi răspunde:

– OK! Urcă!

Într-o intersecţie aglomerată opreşte un conducător auto. Neştiind cum să ajungă unde avea nevoie, întreabă un poliţist, în mai multe limbi, însă fără succes. Văzând că nu scoate nimic de la poliţist pleacă mai departe, bombănind. Imediat, un aurolac vine la poliţist şi îi spune :

– Uite băi frăţioare, omul ăla ştia atâtea limbi străine!

La care poliţistul îi dă replica:

– Şi la ce i-a folosit?

Un poliţist opreşte un preot care mergea pe bicicletă şi îl întreabă:

– Ce faci părinte, încotro?

– Cu Dumnezeu înainte!

– V-am prins! Opreşte imediat! N-aveţi voie doi inşi pe bicicletă.

Un automobilist este oprit de un poliţist. Agentul îi spune că a depăşit limita de viteză şi îi cere permisul de conducere. Verifică actele şi, brusc:

-O… domnul Lucian Blaga. Poftiţi actele înapoi şi vă rog mult să mă scuzaţi.

Şoferul, uimit:

-Dar ce s-a întâmplat?

Poliţistul:

-E, lăsaţi, mai citim şi noi…

Un sondaj pe stradă, în sezonul estival:

– Fiţi amabil! Unde aţi petrecut ultimele concedii? În ţară sau în străinătate?

– Acum doi ani am fost la Vama Veche …

– Şi aţi fost mulţumit de condiţii?

– Nu prea. După două zile au intrat nişte derbedei peste noi în cort. M-au bătut, mi-au furat camera foto şi au profitat şi de nevastă-mea.

– Oh, ce tragedie !

– Da, şi anul trecut am fost tot acolo şi am păţit la fel.

– Îmi pare rău ! Anul acesta unde intentionaţi să mergeţi ?

– Păi tot la Vama Veche, că acolo vrea nevastă-mea…

Doi preoţi tineri pleacă incognito la mare. Pe plajă, o blondă teribilă, topless, se apropie două zile la rând şi îi salută cu:

– Sărut-mâna, părinte!

A treia zi, unul intrigat o întreabă:

– De unde ne cunoşti?

– O, dar eu sunt maica Adela, părinte!

Soţii Ionescu şi cei doi copii pleacă în vacanţă. Pe la jumătatea drumului, mama exclamă:

– Vai, întoarce maşina că am uitat aragazul pornit! Ia foc toată casa!

– Stai mamă liniştită, îi răspunde băiatul. Nu ia foc nimic! Am lăsat eu robinetul curgând la baie.

Ion şi Maria se cunosc pe plajă. Se privesc, se îndrăgostesc şi se căsătoresc repede. În noaptea nunţii Ion spune:

– Iubita mea, de azi înainte te voi numi Eva.

– De ce?

– Pentru că eşti prima mea femeie.

– Bine, atunci eu te voi numi Peugeot.

– De ce?

– Pentru că eşti numărul 206!

– Aş dori nişte vitamine pentru copii!

– A, B sau C?

– Indiferent! Încă nu au învăţat să citească.

Doctorul: – Nu-mi place deloc cum arătaţi.

Pacienta: – Ei, doctore, nici dumneata nu eşti vreo frumuseţe.

Un spaniol, un român şi un francez stăteau la plajă. Trece un timp şi francezul de pe nisip le spune celorlalţi că se duce în apă să vadă dacă se vindecă la picior, deoarece avea probleme cu acesta şi şchiopăta. Intră el în apă şi la un moment dat îl vede pe Dumnezeu.

– Doamne, ce bine că te-am întâlnit! Am şi eu o problemă cu piciorul, mă poţi face bine? Dumnezeu îi pune mâna pe picior şi îl face bine. Iese francezul fericit din apă şi alerga de colo până colo pe plajă. Cei doi îl întreabă:

– Dar ce ai făcut?

– Am intrat în apă şi acolo era Dumnezeu şi m-a vindecat! Se ridică spaniolul şi intră şi el în apă şi îi spune lui Dumnezeu:

– Doamne, nu văd bine cu ochiul drept. Am avut un accident şi mi-a intrat un fier în ochi, iar acum nu mai văd. Dumnezeu îi pune mâna pe ochi şi îl vindecă. Acesta fuge cât îl ţin picioarele şi le spune vestea cea bună prietenilor săi. Cei doi, francezul şi spaniolul, îl îndeamnă pe român să intre şi el în apă să-l vindece Dumnezeu, însă acesta se opune. Dumnezeu îl aude şi vine la el:

– Ce problemă ai fiule?

– Am probleme cu inima şi nu mai pot să lucrez. Dumnezeu se apropie de el şi vrea să-i pună mâna pe inimă pentru a-l vindeca. Românul se ridică supărat:

– Lasă-mă, Doamne, în pace! O viaţă am aşteptat momentul ăsta, să stau acasă şi să iau pensie, iar tu vrei să mă faci bine!