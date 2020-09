V. S.

Casa compozitorului Paul Constantinescu, aflată în zona centrală a municipiului Ploiești, va fi restaurată, după ce reprezentanții Consiliului Județean Prahova au reușit să semneze contractul de finanțare prin programul RO – Cultura (Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural).

Joi a avut loc semnarea contractului, după ce, la finalul anului 2019, Consiliul Județean Prahova a depus spre finanțare proiectul pentru restaurarea Casei memoriale ,,Paul Constantinescu” din Ploiești.

Proiectul implementat de Consiliul Județean Prahova, în parteneriat cu două organizații non-profit, una din România – ,,Remember Enescu” și una din Norvegia – ,,International Voice of Justice”, are o valoare totală de 10.601.295,51 lei și are ca obiective restaurarea și valorificarea casei memoriale a compozitorului prahovean, precum și promovarea creației muzicale a acestuia. După implementarea proiectului și redarea funcționalității Casei memoriale Paul Constantinescu, publicul larg va avea acces la manifestările și activitățile cultural-muzicale ce vor fi găzduite aici.

În prezent, clădirea se află într-o stare avansată de degradare, în special fațada, fiind nevoie de intervenții urgente.

Perioada de execuție a lucrărilor pentru consolidarea clădirii muzeului este de 16 luni, iar durata de implementare a proiectului este 36 de luni, începând cu 1 octombrie 2020. Finanțarea nerambursabilă este de 7,8 milioane de lei, iar contribuția de la bugetul județului Prahova este de 2,8 milioane de lei.