Violeta Stoica

Nu mai puțin de 102.000 de elevi prahoveni încep astăzi noul an școlar. Unii de acasă, din fața calculatorului sau a laptopului, acolo unde școlile s-au încadrat în scenariile galben sau roșu, ceilalți – cei mai mulți, de altfel – vor merge la cursuri în condiții speciale, impuse de pandemia de coronavirus.

Astfel, dintre cele 647 de unități de învățământ care activează pe teritoriul județului Prahova, aici fiind incluse și cele private și școlile postliceale, 415 vor începe anul școlar în scenariul „verde“, 223 – în scenariul „galben“, iar nouă – în scenariul „roșu“. Adică, în acest ultim caz, elevii din comunele Talea și Starchiojd, în total 510 preșcolari și școlari nu își vor revedea colegii în prima zi a anului de învățământ 2020-2021.

Pe de altă parte, Primăria municipiului Ploiești a anunțat că, în conformitate cu hotărârea adoptată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești, s-a decis reluarea activității în unitățile de îngrijire a copiilor antepreșcolari (creșe), de pe teritoriul municipiului Ploiești, tot începând de astăzi.

Odată cu debutul anului școlar, conform purtătorului de cuvânt al IPJ Prahova, Poliția Siguranță Școlară își va începe activitatea, astfel că, de astăzi, polițiștii de la această structură vor acționa exclusiv pentru un mediu școlar sigur, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Printre atribuțiile acestor structuri se regăsesc și prevenirea bullying-ului și a faptelor antisociale din apropierea unităților de învățământ.

Și toate acestea, într-un an școlar aparte, pe care cei mai mulți nu l-au experimentat, din fericire! Un an școlar în care regulile pandemiei de coronavirus schimbă aproape în totalitate structura unei ore de curs, a pauzelor și a tuturor activităților educaționale.

Problemele nu lipsesc, însă, pentru că tabletele promise de Guvern nu au ajuns la elevi, iar regulile pe care trebuie să le respecte elevii și profesorii la școală au fost făcute publice abia sâmbătă de către Grupul de Comunicare Strategică și de către Ministerul Educației!

O altă problemă o reprezintă și cazurile de coronavirus apărute în ultimele zile în Prahova. Deși oficial în scădere, îmbolnăvirile cu SARS CoV-2 raportate arată că sâmbătă, în județ, erau 583 de cazuri active, 183 dintre acestea fiind înregistrate doar la Ploiești.