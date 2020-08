F. T.

Nici nu a început bine săptămâna şi pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Şerban Canzacuzino” Prahova au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unor incendii şi, nu în ultimul rând, pentru salvarea de vieţi omeneşti.

În ceea ce priveşte incendiile, reprezentanţi ISU Prahova amintesc atât despre arderile de vegetaţie uscată, cât şi despe flăcări ce au cuprins locuinţe.

În primul caz, „cauza probabilă de producere a acestora a constituit-o utilizarea focului în spații deschise, cetățenii efectuând igienizarea terenurilor prin arderea vegetației uscate, fără a respecta normele de apărare împotriva incendiilor, iar suprafața de ardere a fost de aproximativ 2,5 ha vegetație uscată. De exemplu, un echipaj de pompieri a fost alertat de urgență pe strada Cherba, din localitatea Urlați, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată care s-a extins și la o plantație de butași și viţă-de-vie” (comunicat ISU Prahova).

Cu referire la incendii de locuinţe, în acelaşi buletin de presă al pompierilor prahoveni se precizează faptul că „luni dimineaţa, în jurul orei 04.28, în localitatea Dumbrăvești o casă a fost cuprinsă de flăcări. La sosirea echipajelor de stingere cu apă şi spumă, incendiul se manifesta într-un dormitor cuprinzând toate bunurile depozitate în acesta. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unor aparate electrocasnice lăsate sub tensiune”.

În ceea ce priveşte salvarea sau încercare de salvare a unor vieţi omeneşti, în acelaţi comunicat de presă se aminteşte: „Un accident rutier grav s-a petrecut luni dimineaţă pe DN 1, în localitatea Bărcăneşti, o autoutilitară intrând în coliziune cu o bicicletă. În urma impactului, biciclistul, în vârstă de 45 de ani, a fost declarat decedat de către echipajele medicale sosite la locul evenimentului”.

Tot luni, în jurul orei 20:00, echipaje specializate au intervenit în Ploieşti pentru scoaterea unui bărbat prins sub un autotren: „Incidentul a avut loc pe strada Roșiori, tirul era staționat, iar bărbatul lucra sub acesta, în momentul în care căzut peste el. Salvatorii au acționat pentru extragerea rapidă și în condiții de siguranță a victimei care se afla în stare de inconștiență, ulterior fiind predată echipajelor medicale”.

În contextul amintit mai sus, precizăm că, în primul semestru al acestui an, numărul intervenţiilor angajaţilor de la ISU Prahova a crescut cu 14% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, aspect asupra cărui vom reveni.