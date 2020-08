N. D.

Candidat din partea ”Alianței pentru Prahova”, viceprimarul Cristian Mihai Ganea și-a depus, ieri, dosarul de candidatură pentru Primăria Ploiești. Așa cum s-a anunțat săptămâna trecută, când a fost lansată în mod oficial alianța menționată în Prahova, cele trei organizații județene care au stabilit această strategie pentru alegerile locale din acest an, respectiv PSD, Pro România și Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal), vor susține un candidat comun atât pentru Primăria Ploiești, cât și pentru Primăria Câmpina. La depunerea dosarului de candidatură, Cristian Ganea a fost însoțit, ieri, la Biroul Electoral de Circumscripție Ploiești, de mai mulți reprezentanți ai ”Alianței pentru Prahova”. După depunerea candidaturii, acesta a declarat:”Acum patru ani, când candidam din partea Partidului Social Democrat pentru funcţia de primar, stânga nu a fost unită şi am pierdut. Iată că astăzi stânga s-a unit, fiind constituită ”Alianța pentru Prahova”, și sperăm să câștigăm alegerile. Cei din PSD, Pro România şi PPU (S-L) am format o echipă, echipă care vrea să vină cu un program de dezvoltare foarte bun, ce va fi prezentat în curând cetăţenilor. Sper să reuşim să continuăm toate demersurile în a construi ceva în Ploieşti și care să rămână, deoarece, în ultimii patru ani, nu s-a întâmplat mai nimic în acest oraş”.