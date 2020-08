CS Mioveni – FC Petrolul Ploieşti 1-2 (1-1)

Marcatori: Isfan (6)/Arnăutu (39), Răuță (59).

CS Mioveni: Croitoru – Beța (63 Măzărache), Gherghe, Burnea, Alexe – Rădescu (78 Trașcu), R. Costin (71 Herghelegiu), M. Șerban, Coșereanu (cpt) (46 Masaro) – Balint, Isfan (63 Ghiță). Antrenor: Claudiu Niculescu.

FC Petrolul: Lungu – Bărboianu, Răuță, Manolache (cpt), Țicu – Meza Colli – Deac (65 Bratu), Ekollo (90+1 Olaru), Roige, Vajushi – Arnăutu (81 Blănaru). Antrenor: Cătălin Munteanu.

Au arbitrat: Radu Petrescu (București) – Florin Păunescu (Rm. Vâlcea) și Vlad Bârleanu (București).

Observatori: Ștefan Szilaghi (Satu Mare) și Cristian Petrean (Hunedoara).

Jucatorul meciului: Răuță

George Marin

Nu îmi amintesc titlul exact al westernului văzut în perioada de început a pandemiei, unul cu Claudia Cardinale, Henry Fonda și Charles Bronson. Ca să nu mai pierd timpul căutând prin hard-discuri, am ales numele generic al localității din Arizona unde s-au petrecut multe întâmplări ale vestului sălbatic și s-au povestit de două ori mai multe decât s-au întâmplat. Ce treabă are Tombstone cu ceea ce s-a întâmplat duminică în acest play-off tot atât de sălbatic, în care nimeni nu a scăpat neciuruit la el acasă? Are! Are, pentru că toate cele trei dueluri din ultima rundă au fost pe viață și pe moarte. Chiar și meciul nostru, al Petrolului a avut o miză pentru ambele combatante. Pentru Mioveni era clar. Câștigi, promovezi! Egal, mai discutăm! Pierzi, poți să ai baftă, dar mai degrabă zici adio promovare! Bun, dar pentru noi? Păi, pentru noi, ca și pentru Rapid, a venit un strop de apă vie – suntem noi în western, dar să nu uităm de specificul local! – picurată de o păsărică trimisă către Federație de două conduceri cu idei, două conduceri care nu se resemnează să își vadă echipele încă un an în „B”. Nu mă întrebați nimic, căci, sincer, nu știu care club a avut ideea inițială, cine a mai convins pe cine. Important e că a avut cineva această idee. Nu știu nici persoanele cu ideea, dar le apreciez. Sunt sigur că ați priceput că vorbesc de propunerea comună Petrolul – Rapid (observați, le notez în ordine alfabetică, adică neutră!) de a extinde barajul Liga I contra Liga a II-a până la locul al cincilea din play-off-ul despre care vorbim aici, concomitent cu mărirea numărului de echipe din prima ligă, din 14 să se facă 16.O propunere a cărei finalitate nu o cunosc acum, seara, după încheierea celor trei confruntări.

Doar aceasta să fie legătura între westernul pomenit și meciurile de duminică? Ușurel, nu vă grăbiți! Mai este una! Nu mi-aș fi amintit de westernul acesta dacă nu aș fi văzut începutul meciului de la Mioveni. Leit, două picături de apă. Ca și în filmul pomenit, în secvențele de debut s-au scos pistoalele. Pac, pac, pac, pac! Totul în primele cinci minute. Lovitura noastră este în bară (Roigé), în schimb glonțul lor este în plasă (Ișfan). Am murit? Așa se pare, dacă nu ne resuscitează vreun Doc’ Hollyday. În acest moment, Miovenul era prima în clasamentul mișcător (live, ar zice americanul), iar noi, tot acolo unde eram și când am descălecat în urbea argeșeană. Adică, ultimii. Mai trăim? Trăim, respirăm, ne revenim. Echipa se exprimă chiar mai bine decât a făcut-o în restul meciurilor, mai ales că beneficiază de spații mai largi de manevră. Lungu și apărarea sunt mai siguri, Roigé leagă mai bine jocul din poziție centrală (Marinescu fiind suspendat), Vajushi are câteva incursiuni bune, Deac se străduiește și el să aducă baloane pentru Arnăutu. Cum gazdele joacă timorat – pesemne că îi apasă tare de tot gândul că sunt aproape de împlinirea visului și se tem ca visul să nu rămână doar… vis – ai noștri capătă curaj și trag glonțul în plin. Arnăutu egalează și șase seturi de suporteri dau fuga la clasament pentru noile calcule. Mai degrabă doar cinci, că noi știm că suntem tot pe ultimul loc. Arnăutu mai descarcă arma încă o dată, dar asistentului i s-a părut că glonțul a fost tras de după colț, nu față în față cu oponentul (în traducere, ofsaid), ca în orice duel bărbătesc. Dar lui Răuță nu i-au mai găsit nod în papură. S-a făcut 2-1, nu mai suntem ultimii pentru că acum avem avantaj și pentru că Turrisul conduce Rapidul în Regie. Ce situație! Din cele două cluburi care au făcut propunerea pentru extinderea barajului cu prima ligă, doar unul ar putea beneficia. Asta, dacă se va aproba, deși e greu de crezut că se va întâmpla așa ceva. În fine, se arată și Ekollo la joc, Lungu salvează poarta noastră, mai ratează și localnicii și încheiem cu victorie.

Cam lungă povestea, nu-i așa? Staaaați, că nu s-a terminat toată istoria. S-a terminat la Mioveni, s-a terminat și la Pitești, unde, la 1-1, UTA este promovată, iar Argeșul își face calcule cu cine și când va juca barajul, pentru că Turrisul este în prima ligă. Mioveni, adversara noastră, care a tras primul foc, este resemnată. Este în afara locurilor unse cu miere. Și, cum în toate westernurile se întâmplă să fie focuri la final, iată că nici duminică nu a lipsit așa ceva. Ultimul glonț, și cel care a cântărit cel mai greu, l-a tras Rapidul, egalând. Peste cine a căzut piatra de mormânt? Nu v-am spus până acum că tombstone chiar asta înseamnă: piatră de mormânt? V-o spun acum. Iar dacă nu ştie cineva din Turnu-Măgurele ce însemnă, acum știe ce le-a căzut în cap odată cu golul rapidist, care lor, gazdelor, nu le-a folosit la nimic pentru că Giuleștiul tot ultimul a rămas, în timp ce Turris a căzut pe locul al patrulea. O clasare care, în momentul de față, te face frate de Liga a II-a cu noi și cu Rapidul pentru încă un an în loc să te bați, pe stadionul cu un gard jumate, cu ceferei, fecesebei și academicieni de margine de București. În schimb, din apa vie de care pomeneam mai înainte, câțiva stropi s-au scurs peste Mioveni, care prinde barajul. La Pitești, este un „pupat toți piața endependenți” (așa a zis conu’ Iancu, așa o zic și eu), pentru că acest ultim glonț le poartă pe UTA și pe Argeș braț la braț în prima ligă. Aprige dueluri au fost în play-off-ul acesta!

Dacă anul trecut pe vremea aceasta am văzut „Un pod (baraj, în cazul nostru) prea îndepărtat”, dacă anul acesta am văzut un western cu împușcături care au venit când nici nu te aștepți și de unde nici nu te aștepți, un western în care noi am tras gloanțe oarbe aproape din orice poziție, dar mai ales de la 11 metri, trag nădejde că anul viitor vom vedea un film cu final fericit. Nu contează ce gen, final fericit să aibă.

Ar mai fi ceva legat de piatra de mormânt. Se vehiculează ideea, auzită mai demult și reîncălzită recent, că primăria ar retrage mărcile, conform contractului existent, și că ar fi posibil să facă echipă la CSM, pornind din liga a IV-a, după regulament. Mă întreb, nu mai avem altceva ce îngropa în orașul ăsta?

Rezultatele din ultima etapă

Campionii FC Argeș – UTA Arad 1-1

(Răzvan Matiș 53 / Alexandru Ioniță 40-pen.)

Fotbal Club Rapid – Turris-Oltul 1-1

(Amir Jorza 90+5 / Adrian Voicu 60)

CS Mioveni – FC Petrolul 1-2

(Mihai Ișfan 5 / Sergiu Arnăutu 39, Andrei Răuță 58)

Clasamentul final

UTA Arad 5 1 2 2 8-8 30

Campionii FC Argeș 5 2 2 1 7-6 27

CS Mioveni 5 2 1 2 5-6 27

Turris-Oltul 5 1 3 1 5-5 26

FC Petrolul 5 1 3 1 4-4 25

Fotbal Club Rapid 5 1 3 1 4-4 25