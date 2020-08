N.D.

Una dintre cunoscutele replici din scrierile lui Caragiale ”Căldură mare, mon cher!”va fi valabilă, la acest sfârșit de săptămână, și în Prahova, în condițiile în care, ieri, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare de caniculă valabilă în sudul şi estul ţării.

Concret, până pe 8 august, în regiunile menționate vremea va fi caniculară şi se vor înregistra temperaturi maxime de 34 – 37 de grade Celsius. Meteorologii au mai avertizat că îndeosebi astăzi și mâine indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi în cea mai mare parte a Munteniei şi a Dobrogei şi local în Moldova şi Oltenia.

De altfel, încă de ieri, de la orele prânzului, în Prahova se anunțau temperaturi sufocante, la propriu, în condițiile în care, la ora 11.00, la stația meteo de la Câmpina au fost înregistrate aproape 26 de grade C, la Ploiești – aproape 29 de grade C, la Sinaia – Cota 1.500 fiind 18 grade C, iar la Vârful Omu 8 grade C.