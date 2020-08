Florin Tănăsescu

Cuvânt înainte: Se zvonise că-ntr-o joi, deci azi, e sărbătoare: Schimbarea la faţă a României. S-au luat, aşadar, măsurile de cuviinţă pentru ca ţara să nu mai fie de ocara lumii şi a votanţilor.

Cuprins: Şedinţă în Parlament

– Antecedente avem. Şi nu vorbim de alea penale. Locul pe care am pus stăpânire este Grădina Maicii Domnului. Deci, putem să părem şi noi o zi, ceea ce nu suntem?, întreabă Puterea.

– Adică, trecem noi în locul vostru ? Ok!

– Stimată Opoziţie, e timp pentru toate. Mai ales pentru rotirea cadrelor. Eu zic să părem mai buni, să arătăm mai frumoşi, să nu ne recunoască prostimea. Să zică lumea „Ia uite la ăştia, nu le fie de deochi! Au şi blugi de firmă. Şi cârpitura – pardon croiala bugetului – parcă e scoasă din cutie!”. E bine?

– Ok, dar de la Zara să fie şi blugii şi fustele, nu de la vreo amărâtă de prăvălie. Iar rochiile, minijup! Să nu se găsească vreun olimpic la română să zică „poale lungi şi minte scurtă”, ia cuvântul şi-o jună Rodică, citind dintr-o fiţuică.

– Buuuun. Acum, noi cei de la putere ne gândim că e bine să băgăm gunoiul sub preş.

– Mergeeeeeee! Pentru a ţării prosperitate, tot înainte, cu mizeria sub preş. Dar, ne trebuie şi niscaiva oameni cu şcoală, să ne dea un sfat cam ce trebuie schimbat.

– Să nu-l aduceţi pe ăla care a zis că „Veşnicia s-a născut la sat”. Veşnicia s-a născut la Casa Poporului. Unii avem vreo cinci mandate. Nefericitul ăsta, Lucian Blaga, ar fi în stare să ne dea în judecată la CEDO, pe motiv că am strivit corola de minuni a ţării.

– Fără Blaga !, este de acord şi Opoziţia.

– Caragiale ! Mata cum vezi treaba? „Să se schimbe câte ceva, pe ici, pe colo, dar nimic prin părţile esenţiale”, nu? Adică, modificăm greutatea pungii cu mălai, schimbăm şi uleiul de ricin în ulei de măslin, dar atât. Nu intrăm în detalii de genul: spitale noi, autostrăzi, nivel de trai ridicat, alocaţii mărite şi alte chestii populiste.

– Nea Ion tace, deci se abţine de la vot. Aşa că, noi, cei ce suntem de ochii lumii contra voastră, suntem de acord. Schimbăm în bine ţara, dar lăsăm spitalele, şoselele, alocaţiile şi alte bagatele pentru campania electorală.

– Ar mai fi cineva în măsură să ne dea un sfat…

– Altul mai deştept ca noi? Cine?

– Ăla de-a scris „Schimbarea la faţă a României”. Cioran.

– Ţara nu vrea niciodată oameni deştepţi. Pentru-o trezire în noapte, să-i lăsăm să viseze pe poeţi. Răspunsul Opoziţiei, la acest punct nevralgic, este Nu!

– Aşa rămâne: Nu, oamenilor deştepţi! Da, pentru poeţi! Dar să nu-i trezim din visare.

Încheiere

Toată lumea crede că fiecare pasăre parlamentară pe limba ei piere. Slabe speranţe…

Postfaţă

Titlul textului este „Schimbarea la faţă”. Cu „f” mic, nu „F” mare. Nu facem referire la sărbătoarea creştinească, ci la aroganţa ălora de-au băgat ţara în ceaţă.