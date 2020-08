N. Dumitrescu

Organizate în condiții fără precedent, din cauza pandemiei, alegerile locale care vor avea loc luna viitoare bifează, de la o zi la alta, pașii calendaristici stabiliți pentru buna lor desfășurare. Astfel, cu o zi înaintea startului campaniei electorale, birourile de circumscripție electorală au stabilit, prin tragere la sorți, care va fi ordinea candidaților prahoveni pe buletinele de vot. Concret, pentru funcția de primar al reședinței județului Prahova, Biroul Electoral de Circumscripție Municipală Ploiești a stabilit următoarea ordine a candidaților pe buletinul de vot: Dragoș Lucian Rădulescu (Partidul Mișcarea Populară); Emil Calotă (Partidul Alianța Liberalilor și Democraților); Andrei Liviu Volosevici (Partidul Național Liberal); Toma Răzvan Stănciulescu (Partidul Prahova în Acțiune); Cristian Mihai Ganea (Alianța pentru Prahova); Ion Mihai Sava (Partidul România Mare); George Cătălin Naftan (Partidul Ecologist Român); Răzvan Enescu (Alianța USR PLUS). Pentru listele de consilieri locali, ordinea pe buletinul de vot a partidelor este următoarea: Partidul Mișcarea Populară; Partidul Alianța Liberalilor și Democraților; Partidul Național Liberal; Partidul Prahova în Acțiune; Alianța pentru Prahova; Partidul România Mare; Partidul Ecologist Român; Alianța USR PLUS. De asemenea, și Biroul Electoral Județean Prahova a întocmit un proces verbal privind stabilirea numărului de ordine pe buletinele de vot pentru alegerea Consiliului Județean și a președintelui Consiliului Județean Prahova. Pentru legislativul județean, ordinea partidelor care au depus liste de candidați este următoarea: Partidul Mișcarea Populară, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Alianța PNL USR PLUS, Partidul Prahova în Acțiune, Alianța pentru Prahova. La funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, ordinea celor cinci candidați pe buletinul de vot este următoarea: Nicoleta Cătălina Bozianu- Partidul Mișcarea Populară, Narcis Cătălin Beciu – Alianța Democraților și Liberalilor, Iulian Dumitrescu – Alianța PNL USR PLUS, Bogdan Andrei Toader – Alianța pentru Prahova, Aurel Dan – Partidul Ecologist Român.

Așa cum a anunțat și Autoritatea Electorală Permanentă, pe 12 septembrie este programată o altă tragere la sorți, cea computerizată, pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020. Potrivit legislației în vigoare, președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia sunt desemnați de către AEP, în ședință publică, anunțată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorți computerizată, organizată la nivel județean, pe funcții, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau a reședinței de sediul secției de votare, precum și pe baza criteriului studiilor absolvite. Odată stabilită și această componență, se poate spune că scrutinul electoral ce va fi organizat luna viitoare a intrat în linie dreaptă. Și asta deoarece, potrivit calendarului ce vizează organizarea și desfășurarea alegerilor locale din acest an, pe data de 4 septembrie, membrilor birourilor electorale de circumscripție județeană și ai biroului electoral de circumscripție, prefectul le va prezenta macheta fiecărui buletin de vot din fiecare circumscripție electorală, iar pe 12 septembrie vor fi aduse la cunoştinţă publică numărul circumscripțiilor electorale, delimitarea și numerotarea fiecărei secţii de votare, precum și a sediilor acestora. Pe 20 septembrie vor fi confecționate ştampilele cu menţiunea „VOTAT” și timbrele autocolante, la Regia Autonomă „Monetăria Statului” și Imprimeria Naţională, iar pe 22 septembrie vor fi tipărite buletinele de vot, la Regia Autonomă Monitorul Oficial.