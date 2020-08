• „Dacă nu ar fi existat SIIJ, toate nenorocirile ar fi rămas, poate şi azi, nedezvăluite şi zeci de persoane nevinovate ar fi fost condamnate pe nedrept”

• „Sper ca dl Negulescu să nu fie singurul care va răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat pentru că ar fi nedrept şi incorect, din punct de vedere juridic şi moral”

Procurorul Liviu Tudose, una dintre victimele paraditorilor de la DNA Ploieşti, a făcut dezvăluiri uluitoare privind „abuzurile şi ilegalităţile comise de Negulescu „Portocală” şi întreaga gaşcă de la „Haules”, iar detaliile sunt de-a dreptul halucinante!”, potrivit ph-online.ro, într-un text pe care îl prezentăm în cele ce urmează:

„Vizat într-un dosar pe care paraditorii i l-au deschis cu scopul de a-l şantaja să formuleze denunţuri mincinoase împotriva ţintelor lui Negulescu şi Onea, procurorul Tudose a suferit enorm în perioada anchetei, dar şi după, aşa cum a mărturisit ulterior.

Tudose a spus că dosarele lucrate la Haules erau bazate pe probe false, că torţionarii Onea, Negulescu şi echipa erau în stare de orice pentru a-şi „paradi” victimele şi că dacă nu ar fi existat SIIJ, toate nenorocirile ar fi rămas, poate şi azi, nedezvăluite şi zeci de persoane nevinovate ar fi fost condamnate pe nedrept.

Reamintim că procurorul Liviu Tudose a fost paradit de Mircea Negulescu şi Lucian Onea cu scopul de a-l forţa să depună denunţ mincinos împotriva unor nume importante din mediul politic, precum Sebastian Ghiţă, Victor Ponta etc. Acesta a fost achitat definitiv, aşa cum s-a întâmplat cu multe dintre victimele lui Portocală.

Vă prezentăm mărturia lui Tudose, în care povesteşte explicit cum se fabricau dosarele la DNA Ploieşti de către Portocală&gaşca:

Da, am aflat, auzit înregistrarile. În nici un caz nu este vorba de o răzbunare tardivă, este un act de dreptate. Sunt convins că la baza deciziei procurorilor (de a îl aresta) a stat un probatoriu consistent, care nu face altceva decât să ilustreze şi să confirme un mod de lucru care a fost folosit ani buni de către procurorii DNA, de domnul Negulescu şi toţi ceilalţi.

Practic, aşa cum am spus şi în faţa judecătorilor de la ICCJ, întreaga activitate de strângere de probe făcută de „paraditori” s-a rezumat la constrângerea unor persoane ca să formuleze denunţuri mincinoase şi false, ca să se ajungă la Ghiţă şi mai departe la Ponta. Este şi cazul dosarului meu, în care mi s-au cerut în mod expres denunţuri cu privire la Ghiţă şi Ponta, şi mai mult decât atât mi s-a condiţionat starea de libertate de aceste denunţuri.

Din păcate pentru domnii procurori de la DNA, nu le-am spus nimic pentru că nu aveam ce să le spun, în ciuda presiunilor lor. Vreau să vă spun că aceste insistenţe au continuat direct sau indirect şi după aceea, pe toată perioada stării de arest, respectiv 4 luni. Dacă aş fi formulat denunţuri mincinoase cu privire la Ponta şi Ghiţă, cu siguranţă aşa cum am fost încredinţat şi mi s-a transmis de diverse persoane, aş fi fost pus sub control judiciar.

Era de notorietate că Negulescu urmărea anumite ţinte: Cosma, Ghiţă şi Ponta. Dar mie mi s-au cerut denunţuri mincinoase de către dl Onea, pentru că dumnealui a făcut dosarul meu. În schimb, dl Negulescu a avut o contribuţie paralelă în acest dosar deşi nu era procuror de caz, s-a implicat în mod direct pe parcursul urmăririi penale, ba mai mult, la un moment dat a fost şi martor în acest dosar. La modul lor de lucru nimic nu e exclus.

Din cauza lor am fost tras pe tuşă 2 ani cu toate repercusiunile care derivă de aici. Moral, din păcate, vreau să vă spun că nu ştiu dacă va exista vreodată o reparaţie morală pentru umilinţa pe care am îndurat-o în aceşti ani din cauza unui dosar cu probe false.

Cred că SIIJ a acţionat într-o manieră profesionistă, pe baza unor probe. Este posibil să existe lucruri care nu pot fi făcute public în acest moment.

Există probe cu privire la o activitate infracţională amplă care s-a desfăşurat acolo (DNA Ploieşti), inclusiv cu participarea dl Negulescu dar şi a altora. Din punctul meu de vedere, este numai o chestiune de timp până când acest puzzle se va pune cap la cap şi adevărul va ieşi la iveală. Sunt multe victime. Acuzaţiile aduse domnului Negulescu sunt numai o bucaţică din acest întreg.

Dacă cineva le-ar pune cap la cap, ar vedea că există un mod de operare care se regăseşte în mai multe dosare şi că erau persoane care erau fixate drept ţinte, alături de familiile lor. Iar appropos de existenţa SIIJ, vreau să vă spun cu toată răspunderea că dacă nu exista această secţie eu nu aş fi cunoscut modul mizer în care s-a pus problema în dosarul în care am fost cercetat şi arestat, în baza unor probe false.

Am văzut că aţi mai dat o înregistrare şi stau şi mă întreb, ca un cetăţean simplu nu ca fost procuror, câte asemenea înregistrări trebuie să mai apară ca să existe o imagine completă a ceea ce s-a întâmplat la Ploieşti. Aceste înregistrări au apărut de circa 2 ani jumate, ele există, au fost completate cu declaraţii de martori, cu plângeri, cu probe, cu înscrisuri şi ș.a.m.d. Opinia mea este că există tot ce trebuie ca să se tragă o linie şi să se procedeze într-o manieră tranşantă la a se da o soluţie în toate dosarele care au fost constituite ca urmare a acestor plângeri.

Oricum, eu sper ca dl Negulescu să nu fie singurul care va răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat pentru că ar fi nedrept şi incorect, din punct de vedere juridic şi moral. S-au făcut o grămadă de mizerii pe baza cărora mulţi oameni au fost trimişi în judecată să fie arestaţi”.