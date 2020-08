Violeta Stoica

La mai bine de un an de la semnarea contractelor de finanțare europeană prin Programul Operațional Regional destinate eficientizării energetice a patru loturi de blocuri de locuințe, Primăria Ploiești a lansat procedurile de achiziție a lucrărilor de execuție pentru imobilele incluse în proiecte.

Pe 6 iunie 2019, primarul Adrian Dobre a semnat contractele de finanțare, însă, din cauza modificărilor repetate ale documentației, până în prezent nu au fost încheiate și contractele de lucrări.

Sute de familii din Ploiești așteaptă să demareze lucrările, mulți dintre locuitorii blocurilor aflate în cele patru loturi fiind puși în situația de a nu mai efectua lucrări de reparații, în așteptarea demarării eficientizării energetice pe bani europeni.

Chiar dacă procedurile de achiziție au demarat, acest lucru nu înseamnă automat și că lucrările vor începe în acest an. Semnarea contractelor de lucrări ar putea avea loc chiar și spre finalul acestui an, având în vedere lipsa de societăți de construcții care mai participă la achizițiile publice, dar și posibilitatea apariției unor contestații care să întârzie începerea propriu-zisă a anvelopărilor și a celorlalte lucrări la blocurile respective.

La începutul lunii iunie 2019, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, semna contractele de finanțare pentru proiectele destinate eficientizării energetice în cazul mai multor blocuri de locuințe din Ploiești, împărțite în patru loturi.

Astfel, primul contract pentru primul lot de blocuri prevede creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 10 D (Str. Sinăii nr. 1) și blocului de locuințe 12 C (Bd. Republicii nr. 104). Lucrările executate (estimate la 2,1 milioane de lei) vor consta în reabilitarea termică, implementarea unui iluminat eficient energetic și implementarea soluțiilor de utilizare a energiei regenerabile – panouri fotovoltaice, schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC pentacameral și geam termorezistent, închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică normal, de asemenea, cu tâmplărie PVC pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren. Pentru că, la blocurile respective, structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare vor fi realizate și alte structuri suplimetare fixate în placa blocului astfel încât să poată susține noile balcoane închise. Sunt prevăzute, de asemenea, și înlocuiri ale sistemelor electrice ale blocurilor, aflate în spațiile comune, plus refacerea trotuarelor în dreptul scărilor de bloc.

Lotul doi de blocuri cuprinde Bl. 8 B, de pe Strada 8 Martie, nr.1A; Bl. 8 C1 de pe Bd. Republicii, nr. 183; Bl. 10 F, de pe Bd. Republicii, nr.179; Bl. 10 C1C2 de pe Strada Sinăii nr.1A; Bl. 17 C de pe Bd. Republicii, nr.195 A; Bl. 8 C2 de pe Bd. Republicii, nr. 183. Acest lot a fost evaluat la circa 7,6 milioane de lei.

Cel de-al treilea lot cuprinde blocul 11 B1B2 din Piața Mihai Viteazul, nr.4 și blocul 11 D, de pe strada Constantin Brezeanu, nr. 1A, valoarea estimată a lucrărilor fiind de circa 3 milioane de lei.

Lotul patru vizează reabilitarea termică a Blocului Bloc 23B, de pe str. Constantin Brezeanu, nr.1B, Bloc 26F, de pe Bd. Republicii, nr. 169-173, Bloc 28E de pe str. Colinei nr. 2 și Bloc 31A1, de pe str. Gheorghe Doja nr. 35.

Și în cazul celor trei loturi menționate anterior vor fi realizate lucrări similare primului lot prezentat.

Potrivit caietelor de sarcini ale celor patru loturi de blocuri, garanția lucrărilor va fi de cinci ani de la data semnării proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor.