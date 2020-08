În urmă cu 14 ani a intrat în rândul pompierilor militari cu gândul, sufletul și toată pregătirea necesară pentru a salva vieți.“Întotdeauna am crezut că fiecare dintre noi trebuie să contribuie la binele comunității. Eu am ales să fiu pompier, să pot să îmi ajut semenii în ipostaze mai puțin favorabile, când viața le este încercată. Misiunea este completă atunci când vezi recunoștință din ochii oamenilor, atunci când ajungi acasă și conștientizezi că în ultimele 24 de ore ai salvat viața unei persoane, ai ajutat un om aflat la nevoie sau ai diminuat considerabil pagubele în urma unui incendiu“, mărturiseşte plutonierul major Sorin Şerban , din cadrul Detaşamentului Câmpina al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Şerban Cantacuzino” Prahova. Portretul de familie dezvăluie o soție și doi copii, un băiat de 12 ani și o fetiță de 5 ani, care sunt “mândria mea și cele mai importante realizări ale mele“, după cum spune pompierul. Salvatorul spune că are două mari pasiuni : sportul și creșterea câinilor din rasa Ciobănesc Caucazian. “Consider că zicala „MENS SANA IN CORPORE SANO” este valabilă indiferent de vârstă și meserie. Mă relaxează alergatul și particip cu drag la competițiile sportive unde de cele mai multe ori taxele de participare se îndreaptă spre acțiunile umanitare”. Nu pregetă să își testeze limitele sportive în cele mai dificile trasee și acceptă provocările ca pe experiențe unice din care întotdeauna are ceva de învățat.Fără să fie sportiv de performanță, Sorin a început să alerge în urma cu 13 ani pentru că avea probleme de sănătate și medicul i-a recomandat acest lucru. Ulterior, acesta a participat la concursurile organizate de Ministerul Afacerilor Interne, reprezentând Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova, unde a obținut locul 2 și 3 la nivel național. “Așa cum se știe, câinele e cel mai bun prieten al omului, iar acest lucru se dovedește indiferent de rasa canină. Îmi place că ambilor copii le sunt dragi animalele, iar relațiile de prietenie se leagă de la vârste fragede, mai spune Sorin Şerban .„Colegul nostru nu face excepţie de la nobilul deziderat, acesta făcându-şi meseria cu abnegaţie şi profesionalism, punând pe primul plan viaţa şi integritatea celor de lângă el. În toți acești ani el a participat la sute de intervenții pentru gestionarea situațiilor de urgență apărute, dovedind implicare și profesionalism la fiecare misiune încredințată. Totodată, mărturisește că intervențiile în care sunt implicați copii îl emoționează și motivează cel mai mult”, adaugă Raluca Vasiloaie – purtătorul de cuvânt al ISU Prahova- despre plutonierul major Sorin Şerban.Unde este unitate acolo este reușită! “Fac parte dintr-un colectiv foarte unit, colegi buni profesioniști, ne sprijinim indiferent de situație. Unii dintre ei îmi sunt alături încă de la momentul angajării. Timpul petrecut alături de colegi este de multe ori mai mare decât cel petrecut în familie, de aceea colegii reprezintă a doua familie“, nu ezită să spună salvatorul prahovean despre echipa din care face parte. Familia îl așteaptă de fiecare dată cu nerăbdare acasă. Sunt conștienți că sunt misiuni în care viața îi este pusă în pericol, însă au încredere și speranța că, de fiecare dată, totul se va termina cu bine. Este motivat de dorința de a-și ajuta semenii aflați la nevoie și este conștient că de cele mai multe ori secundele fac diferența între viață și moarte.