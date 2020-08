• Concurenţă și pentru funcţia de președinte al Consiliului Judeţean Prahova

Nicoleta Dumitrescu

La nivelul județului Prahova, pentru partidele și alianțele electorale care s-au hotărât să participe la alegerile locale din 27 septembrie deja a fost bifat cel mai important pas: depunerea dosarelor de candidatură. 18 august a fost ultima zi de depunere a documentelor menționate, atât pentru funcțiile de primar, de președinte al Consiliului Județean Prahova, cât și pentru consiliile locale și pentru Consiliul Judeţean Prahova, pe data de 19 august atât la Biroul Electoral de Circumscripție Ploiești, cât și la Biroul Electoral Județean Prahova fiind analizate, în ședințe separate, ultimele dosare de candidatură depuse. Pentru Primăria Ploiești s-au înregistrat și au fost acceptate opt candidaturi, mai puține în comparație cu alegerile de acum patru ani, când în cursa pentru câștigarea celei mai râvnite primării prahovene au fost înregistrați 13 competitori. Trebuie menționat însă faptul că, dacă la alegerile din 2016 pentru funcția de primar al municipiului Ploiești a fost înregistrată candidatura și din partea a trei femei, în schimb, pentru următorul mandat, 2020-2024, opt bărbați vor să ”cucerească” Primăria Ploiești! Analizând lista, sunt și nume noi, dar și cunoscute ploieștenilor, trei dintre cei opt candidați având trecut în CV și faptul că sunt foști edili ai municipiului reședință de județ, respectiv Emil Calotă, Andrei Liviu Volosevici, Cristian Mihai Ganea. Și la funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova este concurență, fiind înregistrate cinci candidaturi, ca și în cazul primarului, șeful administrației prahovene urmând să fie ales prin vot uninominal, consilierii locali – din cele 104 localități prahovene – cât și consilierii județeni urmând să fie votați pe bază de liste. De departe însă, din cauza pandmiei de coronavirus, a restricțiilor și normelor sanitare ce vor trebui respectate inclusiv în ziua votului, aceste alegeri locale vor fi cu totul speciale, ele fiind organizate într-o perioadă de mari frământări și incertitudini asupra viitorului, mai ales din punct de vedere economic. Motiv pentru care, și la nivel local, partide și lideri politici care în urmă cu câteva luni se considerau dușmani, ”pentru binele prahovenilor” și-au dat mâna și-au format diverse alianțe politice, pentru a susține candidați comuni, în speranța că vor aduna mai multe voturi de la electorat.

Potrivit programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, ultima zi de depunere a candidaturilor a fost 18 august, după care pot fi formulate eventuale contestații. Apoi, în data de 24 august, birourile electorale de circumscripţie vor încheia un proces-verbal prin care se va constata rămânerea definitivă a candidaturilor. Campania electorală va începe pe 28 august şi se va încheia pe data de 26 septembrie, la ora 7,00. Pentru funcția de primar al municipiului Ploiești, potrivit documentelor analizate și acceptate de către Biroul Electoral de Circumscripție Ploiești, și-au depus candidatura opt persoane, toți fiind bărbați, trei dintre aceștia având la activ și experiența de ”foști edili”. În ordinea depunerii candidaturii, este vorba despre următorii candidați: Andrei Liviu Volosevici (fost primar în mandatul 2008-2012), susținut de Partidul Național Liberal; Dragoș Lucian Rădulescu – din partea Partidului Mișcarea Populară; Toma Răzvan Stănciulescu – din partea Partidului Prahova în Acțiune; Cristian Mihai Ganea (viceprimar cu atribuții de primar în perioada decembrie 2015 – iunie 2016), susținut de Alianța pentru Prahova, formată din Partidul Social Democrat, ProRomânia și Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal); Răzvan Enescu – susținut de Alianța USR PLUS; Emil Calotă (fost primar cu două mandate consecutive, respectiv între anii 2000 – 2008), susținut de Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); Ion Mihail Sava – din partea Partidului România Mare; George Cătălin Naftan – din partea Partidului Ecologist Român. În ceea ce priveşte Consiliul Local Ploieşti, Biroul Electoral de Circumscripție Ploiești a admis liste cu candidaţi din partea acelorași partide și alianțe politice care susțin candidații la primar nominalizați anterior. Liste complete – cu câte 34 de candidaturi – au depus PNL, Partidul Prahova în Acțiune, Alianța pentru Prahova și PER, PMP, ALDE – listă cu 26 de candidați, Alianța USR PLUS – cu 21 de candidați; iar PRM – cu 5 candidați. Pe liste se regăsesc și nume ale unor candidați care se pot lăuda cu ceva vechime în legislativul local ploieștean, dar și nume noi, inclusiv persoane care, anul acesta, au intrat în politică. Mai mult, în vederea atragerii de cât mai multe voturi, unii dintre candidaţii la funcţia de primar deschid tot ei și listele pentru legislativul local. Consiliul Local Ploieşti din mandatul 2020-2024 va avea în componenţă tot 27 de membri.

Partidele şi-au unit forţele pentru a avea candidat comun la şefia administraţiei judeţene

Considerându-se că votul uninominal pentru conducerea administrației județene este unul cu foarte mare miză, alegerile locale din acest an au făcut ca, în ciuda faptului că în urmă cu câteva luni se considerau adversare, unele dintre partidele considerate cu priză la electorat și-au unit forțele, în speranța că, în final, lupta electorală o pot câștiga mai ușor. Astfel, în Prahova, atât forțele de dreapta, cât și de centru – stânga au format alianțe, scopul fiind susținerea unui candidat comun pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova. Concret, pentru această funcție au fost înregistrate cinci candidaturi, în ordinea depunerii dosarelor de candidatură și a acceptării lor de către Biroul Electoral Județean Prahova fiind vorba despre următoarele persoane: Iulian Dumitrescu, din partea Alianței PNL-USR-PLUS; Bogdan-Andrei Toader, din partea Alianței pentru Prahova –

PSD-PRO ROMÂNIA-PPU-SL; Nicoleta Cătălina Bozianu, din partea Partidului Mișcarea Populară; Narcis-Cătălin Beciu, din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); Aurel Dan, din partea Partidului Ecologist Roman. Alianțele politice și partidele nominalizate anterior au depus liste și pentru viitorul legislativ judeţean, în vederea ocupării celor 37 de locuri, printre candidați, alături de multe nume noi, regăsindu-se și o parte dintre actualii consilieri județeni. A existat însă și o excepție, în sensul că BEJ Prahova a respins una dintre listele cu candidați pentru legislativul județean. Este vorba despre lista celor de la PER, analizată în ședința din data de 19 august, unul dintre motivele respingerii fiind că anumite documente au fost depuse tardiv. ”Lista cu candidați a fost depusă cu încălcarea termenului legal, respectiv 18 august, ora 24.00. Un exemplar al listei a fost trimis pe email fără respectarea cerințelor de depunere a dosarelor de candidatură pe suport informatic și fără semnătură electronică. Exemplarele originale ale listei de candidați au fost depuse la data de 19 august, ora 13.00, cu nerespectarea termenului prevăzut de lege”, se arată în motivația respingerii listei de candidați a PER.

De adăugat că, după data de 24 august, când candidaturile vor rămâne definitive, listele cu toți candidații vor putea fi consultate la birourile electorale de circumscripție amenajate în cele 104 localități prahovene – pentru candidatura la funcția de primar și pentru consiliile locale, iar la Biroul Electoral Județean Prahova, candidaturile la funcția de președinte ale Consiliului Județean Prahova, respectiv listele de candidați pentru Consiliul

Județean Prahova.