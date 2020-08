Un grup de investigatori din Luxemburg este pe cale să pună la punct un sistem de detectare a coronavirusului prin intermediul vocii şi tusei, ceea ce va permite un mai bun diagnostic de la distanţă şi va reduce riscul contagierii din cauza contactului fizic dintre medici şi pacienţi, informează EFE, potrivit Agerpres. Proiectul, denumit CDCVA (Detectarea COVID-19 prin analizarea tusei şi vocii), are în vedere „o abordare inovatoare”, pe baza inteligenţei artificiale, pentru a detecta virusul în funcţie de parametrii vocii şi tusei persoanelor afectate, a explicat într-un interviu acordat EFE responsabilul iniţiativei, Muhannad Ismael.

„Afecţiunile respiratorii, cum ar fi tusea seacă, durerile în gât şi dispneea provocate de COVID-19, pot face ca vocile pacienţilor să fie diferite, creând ‘semnături identificabile de voce’, care pot fi recunoscute prin folosirea sistemului nostru”, a explicat Ismael. „Ideea noastră se inspiră din investigaţiile avansate (…) pentru analiza sunetului, cum ar fi recunoaşterea automată a persoanelor afectate de o răceală, ca urmare a acusticii vocii, sau distincţia între tusea seacă şi cea productivă”, explică expertul. Pentru a dezvolta sistemul trebuie colectate un număr mare de registre de voce şi înregistrări cu persoane care tuşesc, care ulterior sunt procesate printr-o serie de metode cu scopul de a elimina zgomotele şi a identifica parametrii tusei şi ai vocii.

„Capacitatea de a identifica cu succes pacienţii cu COVID-19 pornind de la vocile lor depinde în mare măsură de strângerea unui număr mare de date care să conţină timbrul vocii şi tusea pacienţilor cu coronavirus”, spune Ismael, care a explicat totodată că sunt colectate date inclusiv de la persoane sănătoase sau de la indivizi care se confruntă cu alte afecţiuni respiratorii. Sistemul la care lucrează acest grup de cercetători nu are pretenţia să înlocuiască alte tipuri de teste, ci are ca scop să asigure complementaritatea, oferind „o evaluare suplimentară preliminară a stării de sănătate” a unor segmente mari de populaţie, fără a-i pune în pericol pe lucrătorii din sistemul sanitar. Potrivit lui Ismael, sistemul ar putea ajuta serviciile de urgenţă să gestioneze volumul apelurilor telefonice pentru a identifica şi cazurile critice şi care necesită o intervenţie rapidă. Platforma va fi lansată în septembrie şi va fi disponibilă în opt limbi – engleză, franceză, germană, luxemburgheză, spaniolă, rusă, sârbă şi arabă – pentru a ajunge la un număr cât mai mare de oameni din întreaga lume. În afara parametrilor vocali, platforma va strânge informaţii despre vârstă, sex, ţară, obiceiul de a fuma, simptome, comorbidităţi (de exemplu: astm, alergii, maladie pulmonară obstructivă cronică etc.) şi stadiul testelor pentru coronavirus. Informaţia va fi anonimă pentru a proteja intimitatea şi pentru a evita ca participanţii să poată fi identificaţi.

La iniţiativă, finanţată de Fondul Naţional de Investigaţii din Luxemburg, participă cercetători de la Institutul de Ştiinţă şi Tehnologie din Luxemburg şi de la Universitatea din Luxemburg, cu sprijinul Institutului de Sănătate din această ţară.