Având în vedere că nu mai este mult până la prima zi de școală, autoritățile locale din Ploiești au organizat, ieri, o întâlnire cu directorii instituțiilor de învățământ, în ideea de a fi conturate cele mai bune decizii care vor fi puse în aplicare începând cu data de 14 septembrie. La discuțiile inițiate de primarul Adrian Dobre au participat prefectul județului, dar și inspectorul general școlar, edilul ploieștean precizând că municipalitatea va sprijini unităţile de învăţământ cu materiale sanitare şi că se vor caută soluţii concrete în vederea asigurării accesului la internet pentru elevi, reamintind că este necesar ca măsurile pentru combaterea infecţiei cu virusul SARS- CoV-2 să fie respectate la nivelul şcolilor, grădiniţelor şi creşelor ploieştene. ”Am avut astăzi (n.n. – ieri) o întâlnire cu directorii unităților de învățământ din Ploiești, pentru a lua împreună măsurile necesare ca noul an școlar să înceapă în condiții de siguranță pentru copiii noștri. La întâlnire au participat și prefectul Cristian Ionescu și inspectorul general Constantin Pisău. S-au discutat mai multe scenarii referitoare la începerea școlii, iar solicitarea mea a fost ca părinții să fie consultați pentru stabilirea variantelor. De asemenea, am discutat despre modalitatea de accesare a fondurilor europene pentru achiziția de echipamente IT (tablete, laptopuri) și materiale sanitare. Primăria Municipiului Ploiești alocă banii pentru echipamentele necesare derulării lecțiilor în sistem mixt și online, în condiții bune, dar și pentru produsele de igienă și protecție, în funcție de cerințele fiecărei unități de învățământ”, a declarat primarul.