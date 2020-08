România a trecut prin a doua cocoașă mai agresivă decât primul val al pandemiei de COVID-19, iar dacă ar fi fost respectate regulile stabilite în momentul relaxării, 15 mai, nu am fi ajuns în această situație, afirmă ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. El a făcut aceste declarații ieri, la Oradea, întrebat dacă nu este periculoasă relaxarea din ultima perioadă. „Am văzut a doua cocoașă, a doua fază a primului val pandemic, care a fost mai agresivă decât primul val. (…) Când am făcut măsuri de relaxare, începând din 15 mai, le-am făcut în baza unei scăderi a numărului de cazuri. În măsura în care se respectau aceste reguli, nu trebuia să trăim a doua cocoașă”, a afirmat ministrul Sănătății, potrivit Hotnews.

„În condițiile în care avem un număr mare de cazuri, avem și o adresabilitate și o încărcare pe terapie intensivă. Terapia intensivă este segmentul sanitar care trepidează la un moment dat: am plecat cu un număr limitat de paturi bine dotate, acum avem spre 1.034 de paturi complet utilate și 473 de cazuri la ATI”, a afirmat ministrul Sănătății.

Tătaru a mai spus că acest moment poate fi gestionat, dar nu poate fi lăsat doar în baza corpului medical. El a precizat că peste 4.000 de cadre medicale și personal auxiliar din spitale s-au infectat cu noul coronavirus.

Potrivit ministrului, dacă într-o primă fază autoritățile s-au confruntat cu pacienți asimptomatici care cereau externarea, acum se confruntă cu asimptomatici care, văzând evoluția bolii, refuză să iasă din spital.