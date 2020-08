• Furtul de arbori va intra direct sub incidenţă penală, indiferent de prejudiciu

• Camioanele sau tirurile cu care sunt transportaţi arborii tăiaţi ilegal vor putea fi confiscate

Noul Cod Silvic a fost aprobat, miercuri, de Parlament cu unanimitate de voturi, iar actul normativ va intra în vigoare imediat după promulgare, se arată într-un comunicat al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), transmis AGERPRES.

„Am câştigat o luptă extrem de importantă pentru pădurile României. În urmă cu foarte puţin timp, Parlamentul a aprobat proiectul de lege de modificare a Codului Silvic. În ultimele săptămâni am solicitat, în mod repetat, colegilor mei din Parlament, să supună la vot în regim de urgenţă această lege, care face trecerea de la un Cod Silvic permisiv cu infractorii, la unul în care nimeni nu mai stă la discuţii cu aceştia. Mă bucur că mesajul nostru a avut rezonanţă şi că parlamentarii au înţeles că protejarea pădurilor este o prioritate dincolo de interese şi calcule politice”, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi co-iniţiator al proiectului de lege.

Potrivit sursei citate, amendamentele din noul Cod Silvic pe care ministerul de resort le susţine sunt: furtul de arbori va intra direct sub incidenţă penală, indiferent de prejudiciu; camioanele sau tirurile cu care sunt transportaţi arborii tăiaţi ilegal vor putea fi confiscate; tăierile la ras vor fi interzise în rezervaţiile naturale; avizul de transport va deveni obligatoriu şi pentru: rumeguş, biomasă, coaja arborilor şi orice rest de lemn; lemnul va fi comercializat ca lemn fasonat; sumele destinate pazei suprafeţelor de pădure sub 30 de ha vor creşte cu peste 30%; evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice care se suprapun cu ariile naturale protejate va deveni obligatorie; accesul la terenurile agricole va fi permis proprietarilor şi din drumurile forestiere; accesul cetăţenilor în pădure va fi permis pentru recreere, inclusiv cu bicicleta.

Ministerul Mediului precizează că va continua să implementeze măsurile asumate pentru protecţia pădurilor şi stoparea tăierilor ilegale, printre care se află noul SUMAL, achiziţia sistemului de monitorizare cu hărţi satelitare, demararea studiului ştiinţific pentru identificarea şi punerea sub protecţie a 40.000 de hectare de păduri virgine şi consolidarea capacităţii gărzilor forestiere.