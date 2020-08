Lucian Avramescu

Mi-e toamnă în suflet, iubito,

Vin cârduri de gâște din nord

Și toate-și aleg ca popas

Al inimii mele fiord

În mine-anotimpul devreme

Venit-a cu-ntregul alai

Cad merele coapte din merii

Mi-s frunzele verzi, deşi-i toamnă

Ce-n mine rodit-au ca-n rai

Și tu, Evă ultimă, iată

Cu sete din ele-ai mușcat

Văzând că sunt mărul domnesc

Al toamnei cu gust aromat

E toamnă în cer și-n albine

A dat un ucaz Dumnezeu

Ca-n scena candorii depline

Să joc rolul toamnei chiar eu

Iar tu scuturi fructele toate

Și două sub bluză ţi-ai pus

Ce toamnă splendidă în zorii

Ce încă nu știu de apus

Venit-a în mine-anotimpul

Bogat și frumos și rebel

Cu-aromă nebună cad fructe

Dar verzi încă-s frunzele-n el

Și plin este pomul, avut-a

Pesemne un trainic răsad

Încât toate frunzele-n el

Stau tefere-n vânt și nu cad

Mirare în zori și mirare

În fluturi de rouă și-n flori

Așa-i că și-n voi vine toamna

Și-i trasă de-un șir de cocori

Salută-ţi prietene toamna

Fii toamnei fidelul ei mire

Cât încă miroase a mere

Și-adie a dumnezeire

27 august 2020, Sângeru