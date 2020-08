F.T.

Desprea munca nevăzută a angajaţilor Direcţiei Silvice Prahova, de la director până la pădurari sau muncitori sezonieri, am scris. Cu siguranţă, nu suficient de mult, câtă vreme o postare pe Facebook, a Asociaţiei Porţi Spre Conştiinţă, valorează mai mult decât altele, în care suntem avertizaţi că, vai, dispar pădurile.

Dar, să dăm „cuvântul” Asociaţiei Porţi Spre Conştiinţă: „În data de 2 august, s-a desfășurat excursia din Rezervația Glodeasa, o arie protejată din județul Prahova. Am parcurs 3 ore în urcare după vizitarea pepinierei Orjogoaia. A fost un frumos efort, cu recompense pe masură, fiindcă am avut parte de vreme bună şi multe surprize plăcute.Ghidul nostru a fost tocmai şeful de ocol din Câmpina, inginerul Mihai Cojocaru. El ne-a explicat cu răbdare şi entuziasm despre rolul pădurii, despre îngrijirea ei şi menţinerea într-un stadiu sănătos şi ne-a arătat puieţii de arbori cu vârste diferite, îngrijiţi cu atenţie şi profesionalism, pe care silvicultorii îi cresc pentru împăduriri, amenajări diverse sau chiar cu destinaţia – brazi de Crăciun .

Am învăţat despre diversele specii de arbori şi de animale prezente în rezervaţie şi, de asemenea, câteva lucruri despre vânatoare şi trofeele de vânătoare (…).

A fost o plăcere să îl ascultăm şi să învăţăm un pic de silvicultură. Îi mulţumim pe această cale, pentru timpul acordat . (…) Pasiunea cu care vorbeşte despre păduri ne-a impresionat mult şi recomandăm tuturor iubitorilor naturii să facă această excursie, pentru (…) o viziune corectă în legătură cu silvicultura românească şi cât de mult sunt îngrijite pădurile.

Multe mulţumiri Romsilva – Ocolul Silvic Câmpina şi Serviciului Teritorial Prahova”.