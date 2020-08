Luiza Rădulescu Pintilie

De la 1 septembrie a.c., în conformitate cu o lege aflată în vigoare, ar fi trebuit să aibă loc o majorare a pensiilor cu 40%. Deşi nu mai e mult până la acea dată, iar pe această temă s-a discutat aproape zilnic, singura certitudine a fost până acum câteva zile că de fapt nu există nicio certitudine, ci doar confuzii, dispute – tranşate inclusiv politic şi din ce în ce mai multe… incertitudini! Chiar dacă a fost decisă o majorare a valorii punctului de pensie cu 14%, începând de la 1 septembrie, lucrurile sunt departe de a se fi clarificat şi continuă să suscite, pe de o parte, dispute în plan politic, iar pe de altă parte nedumerire şi nemulţumire în rândul milioanelor de pensionari.

Am considerat necesar, în acest context, să purtăm un dialog cu un specialist apreciat în domeniul sistemelor de pensii – juristul Ion Dumitru, doctor în Drept al Universității din București („Magna Cum Laude”), cu o teză de doctorat având ca temă „Reforma sistemului de asigurări sociale în România”, cu o activitate recunoscută ca fost director al Casei Judeţene de Pensii Prahova, apoi ca director general în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice şi, în prezent, ca manager al unei instituții de pensii private – căruia îi mulţumesc pentru deschiderea cu care a acceptat acest dialog.

Vă prezentăm, în cadrul unui amplu interviu, opiniile domniei sale legate punctual de anunţata majorare a pensiilor, dar şi consideraţii extrem de interesante şi documentate legate de stabilitatea actualului sistem de pensii şi influenţa pe care o va avea majorarea de 14% a valorii punctului de pensie sau ar fi putut-o avea „suprarealistul” procent de 40%, precum şi despre actualul nivel al pensiei medii din România, importanţa unei demarcaţii clare între sistemul de asigurări sociale şi cel de asistenţă socială sau viitorul „tsunami” anticipat să se înregistreze prin numărul mare al pensionărilor de peste 10 ani.