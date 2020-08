Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

Nu demult, șeful statului, Klaus Iohannis, ne transmitea nouă, cetățenilor României, că “în fața pandemiei, ori ești precaut, ori ești prost”! Aceeași replică am putea-o avea noi toți, acum, când asistăm la modul în care se pregătește începerea noului an școlar. În mai puțin de o lună, unitățile școlare preuniversitare își vor deschide porțile pentru preșcolari, școlari și liceeni, iar Ministerul Sănătății abia s-a hotărât să publice în transparență decizională un proiect de ordin de ministru care prevede condițiile sanitare ce ar trebui respectate de autoritățile locale, de reprezentanții școlilor, de părinți și de elevi. Toate categoriile menționate trebuie să respecte foarte multe reguli, pasate de la nivel guvernamental pe umerii oricui altcuiva, doar ai liderilor politici liberali – nu!

Părinți și bunici, copii și profesori, autorități locale – ne vedem puși în situația de a urma niște reguli făcute pe genunchi, care nu țin cont nici de realitatea din teren, dar nici de posibilitățile financiare ale celor care ar trebui să pună în aplicare, de exemplu, achiziționarea și montarea separatoarelor din plastic pe băncile din sălile de curs!

Ordinul publicat noaptea pe site-ul Ministerului Sănătății are multe hibe și a stârnit un val de nemulțumiri în special din partea părinților, care se văd nevoiți să completeze declarații pe propria răspundere (despre care credeam că am scăpat, ca urmare a ieșirii din starea de urgență), sub amenințarea sancțiunilor penale, dacă vor să își trimită copiii la școală!

Profesorii și educatorii vor avea o viață grea, în aceste condiții stabilite prin proiectul de ordin. Vor fi nevoiți să se împartă între a fi jandarmii de serviciu în curtea școlii sau în clase, să verifice dezinfecția din clase, să predea cu masca la gură ore întregi, să stabilească și care dintre elevi prezintă eventuale simptome! Vor fi plătite dublu sau triplu cadrele didactice? Nu! Dimpotrivă! Nu li se vor mări salariile din luna septembrie, așa cum era normal!

Pasarea responsabilității este unul dintre jocurile murdare făcute de Guvernul Orban. Și nu numai în cazul de față. Este deja cunoscută expresia “PSD este de vină!”, cu care ne-au atacat atât colegii liberali, care uită că se află la guvernare din noiembrie 2019, dar și președintele Klaus Iohannis, ale cărui discursuri sunt înecate în “PSD” și “pesediști”!

Fiți serioși și luați decizii corecte și realizabile, măcar acum, domnilor liberali! Vorbim despre soarta copiilor noștri, despre o întreagă generație de elevi pe care cu toții ne-o dorim o generație educată!

Pentru că doar o generație educată poate să fie, cu adevărat, precaută!