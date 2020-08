Nicoleta Dumitrescu

Cu o zi înainte de a se pune stop depunerii candidaturilor la alegerile locale de luna viitoare, social-democraţii s-au ţinut de cuvânt şi le-au arătat liberalilor anunţata moţiune de cenzură. Pus la fezandat încă de acum câteva luni, documentul cu sprijinul căruia PSD vrea să le taia craca guvernării celor de la PNL a fost ticsit cu acuze, başca faptul că nici până acum liberalii nu ar face dovada că ar şti cum să gestioneze pandemia şi toate crizele care au rezultat în cele mai importante domenii din România. Semnat oficial de vreo 200 de parlamentari social-democraţi, acum aceştia aşteaptă să vadă cine va mai veni alături de ei, astfel încât şi moţiunea de cenzură să aibă sorţi de izbândă, iar din opoziţie să ajungă, din nou, la putere.

De cealaltă parte, sub masca de protecţie, liberalii încearcă să-şi ascundă grimasele faţă de acest atac frontal, ieri, premierul Ludovic Orban susţinând că moţiunea de cenzură anunţată de PSD este un „act iresponsabil”, în viziunea acestuia singura raţiune a social-democraţilor fiind preluarea puterii pentru a organiza alegerile, dar, mai ales, “de a fura la vot și a folosi instituţiile statului”!

Mai mult decât atât, premierul susţine că tabăra care se află acum în opoziţie “şi-a cam pierdut busola”, susţinând că demersul acesteia e cam… “de gâgă”, întrucât s-a ajuns ca moţiunea de cenzură să fie depusă în vacanţa parlamentară!

Având în vedere că mai e un pic şi începe oficial campania electorală, era firesc ca partidele, aflate în căutarea busolei care arată munţii de voturi în toate punctele cardinale, să fure startul. Chit că se acuză unii pe alţii, acest an electoral a făcut încă o dată dovada – dacă mai era necesar acest lucru – că s-a dărâmat orice posibil zid al doctrinei existent doar cu numele între cele două partide. Iar asta s-a văzut prin trecerea social-liberalilor la PNL şi a liberalilor la social-democraţi, traseism practicat, după cum se ştie, în fiecare an electoral, iar asta o ştiu foarte bine politicienii care aproape au şi pierdut şirul partidelor prin care au trecut!

Cât priveşte moţiunea de cenzură, considerat un act de democraţie parlamentară, e de văzut care va fi şi finalul acesteia, în condiţiile în care, aşa cum s-a întâmplat şi cu alte ocazii, strângerea voturilor necesare pentru ca un astfel de demers să treacă include negocieri, implicit trocuri. Iar trocul ajunge, evident, tot la funcţii, deoarece, în ziua de astăzi, funcţia bate orice, iar sprijinul politic a reuşit să cântărească mai mult chiar şi decât un gram de aur!

Finalizată şi depusă chiar în perioada când sunt înregistrate candidaturile pentru alegerile locale de luna viitoare, din punct de vedere electoral, social-democraţii au creat această strategie cu un pic mai multă miză, însă nu puţini sunt aceia care văd acest demers cusut cam cu aţă albă, în contextul în care, la final, nu se spune cu se vine în loc. Cert este însă faptul că, dinspre social-democraţi, cu această moţiune de cenzură se consideră că, din perspectiva lor, deja, acul busolei arată nordul, unde se vede unul dintre munţii de voturi! Asta în timp ce, din cealaltă tabără, liberalii văd alţi munţi de voturi. O singură dilemă însă ar fi: oare va veni electoratul la urne?