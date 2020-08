Vrei să îți cumperi un telefon de la Huawei și nu știi ce model să alegi? Cauți un telefon accesibil ca preț, dar și performant? În acest articol îți vom da mai multe informații despre telefonul Huawei P9.

Huawei P9 a fost lansat acum 4 ani, deci nu mai face parte din categoria telefoanelor noi, dar asta nu înseamnă că nu este un telefon bun. Pentru că a avut lansarea în 2016, prețul de achiziție al telefonului este în scădere. Acum poți să îl cumperi cu până în 1500 de lei, în funcție de magazinul de la care îl achiziționezi.

Huawei P9 este disponibil în mai multe variante precum: Huawei P9 (varianta clasică), Huawei P9 Lite și Huawei P9 Lite 2017. Versiunea din 2017 aduce câteva îmbunătățiri modelului Huawei P9 Lite.

Diferențele dintre P9 și P9 Lite

Poate te-ai întrebat care sunt diferențele dintre modele de telefoane și variantele lor Lite. Ei bine, variantele Lite sunt cele mai ieftine, create special pentru persoanele care își doresc un telefon cu performanțe mai reduse și cu un preț mai mic.

În general prețul este aproape cu o treime mai mic când vine vorba despre varianta Lite. În acest caz, telefonul Huawei P9 Lite poate fi achiziționat la prețul de 800 de lei, iar telefonul Huawei P9 poate fi cumpărat la 1200 de lei.

Pe lângă diferența de preț există și diferențe la nivel de performanță. De exemplu, Huawei P9 are memorie de 32GB, în timp de varianta Lite are doar 16GB. Ambele variante pot fi achiziționate cu Dual SIM. P9 are și varianta de Single SIM.

Ambele telefoane au același sistem de operare și anume Android 6 Marshmallow. În prezent, această variantă de Android este destul de învechită.

Și în ceea ce privește frecvența procesorului există diferențe. De exemplu Huawei P9 are procesor HiSilicon Kirin 955 cu frecvență 2.5 GHz, în timp ce frecvența procesorului la varianta Lite este de 2.0 GHz. În cazul variantei Lite, procesorul mai slab poate afecta funcționarea telefonului. De exemplu, ți se poate bloca sau încinge atunci când îl folosești ca să rulezi anumite aplicații sau jocuri mai solicitante.

Specificații Huawei P9

Așa cum probabil te aștepți, Huawei P9 nu are specificații care să te dea pe spate acum. Atunci când a fost lansat era considerat unul dintre cele mai bune telefoane când vine vorba despre telefoanele mai ieftine.

Un lucru care iese în evidență la telefoanele Huawei P9 este partea foto-video. Telefonul are o cameră frontală de 8MP și o cameră principală duală de 2 x 12 MP Wide. Pentru un telefon ieftin lansat în 2016, partea foto-video este una foarte bună.

De asemenea, bateria este foarte bună, mai ales pentru un telefon cu aceste performanțe. Telefonul Huawei P9 are baterie Li-Po de 3000 mAh.

În ceea ce privește review-urile, majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți, chiar și la un an după achiziție.

Acestea sunt cele mai importante informații pe care trebuie să le știi despre Huawei P9. Acest telefonul este potrivit pentru cei care au un buget mic în care trebuie să se încadreze. Este un telefon destul de performant pentru un model lansat în 2016. În ciuda acestui lucru, dacă ai un buget un pic mai mare, atunci poți opta pentru telefoane precum Samsung S7 care are performanțe mai bune.