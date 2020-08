Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” solicită Guvernului să nu amâne majorarea salariilor profesorilor, stabilită pentru luna septembrie 2020, potrivit unui comunicat remis, ieri.AGERPRES. „În caz contrar, având în vedere situaţia actuală, apare un mare semn de întrebare privind implementarea oricărui scenariu pentru începerea anului şcolar. Varianta propusă de Guvern seamănă izbitor de mult cu ceea ce s-a întâmplat în 2008, când cadrelor didactice li s-a mai refuzat o majorare salarială stabilită printr-o lege”, se arată în comunicatul citat.

Din punctul de vedere al sindicatelor, prin această decizie de amânare a creşterilor salariale Guvernul îşi arată incapacitatea de a gestiona începerea anului şcolar în condiţii de siguranţă maximă şi încearcă să creeze un conflict la nivelul sistemului, pentru a avea vinovaţi de serviciu, respectiv cadrele didactice, care ar trebui să intre, de la 14 septembrie 2020, la clase, cu şanse foarte mari de a contacta noul virus.

La ora actuală, începerea cursurilor este pusă sub semnul întrebării, nu numai de angajaţi, care pot bloca începutul anului şcolar, ci şi de Guvern, care nu reuşeşte să vină cu soluţii clare, coerente, susţine el.

„Se clamează achiziţia de laptopuri/tablete pentru elevi, însă acestea vor ajunge cel mai devreme în luna octombrie; multe din cadrele didactice nu au participat la cursuri de formare pentru predarea online, nu pentru că nu au dorit, ci pentru că nu li s-a oferit posibilitatea; până la ora actuală, nu există niciun proiect prin care cadrelor didactice să li se pună la dispoziţie echipamente IT pentru desfăşurarea orelor online. Prin toate (IN)deciziile din ultima perioadă, Guvernul pune sub semnul întrebării atingerea dezideratelor din proiectul „România Educată” al Preşedintelui României şi vrea să transforme ţara într-o Românie needucată. Sper însă că, în al 12-lea ceas, Guvernul se va trezi şi, analizând ceea ce s-a întâmplat în 2008, îşi va reconsidera poziţia faţă de angajaţii din învăţământ”, a adăugat Nistor.

Potrivit proiectului de rectificare bugetară publicat joi de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), măsura de aplicare devansată a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, potrivit prevederilor art.38 alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se va aplica de la 1 septembrie 2021.