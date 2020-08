Ministrul Sănătăţii a menţionat Prahova între zonele cu cea mai mare rată de infectare, menţionând între cauze transportul navetiştilor şi turismul

N. Dumitrescu

În Prahova, în weekend, au fost confirmate noi îmbolnăviri cu noul virus, astfel că, de la începutul epidemiei, la nivelul județului, până ieri figurau infectate cu virusul SARS-CoV-2 un număr total de 2.632 de persoane. Dintre acestea, 104 au decedat, potrivit Direcției de Sănătate Publică Prahova, ultimele decese raportate fiind în cazul a trei persoane de sex feminin, cu vârstele de 59, 66 și 77 de ani, și una de sex masculin, cu vârsta de 51 de ani, toți bolnavii prezentând comorbidități. Potrivit ultimelor raportări, în spitalele din județ, unde sunt tratați bolnavi COVID-19, în secțiile de Terapie Intensivă sunt internați 23 de pacienți, dintre care 17 erau ventilați. De la intrarea în vigoare a Legii 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, la nivelul județului Prahova, Direcția de Sănătate Publică a emis 230 de decizii de izolare și 1.690 de decizii de carantină. Numărul de teste realizat în județ, de la începutul epidemiei și până în prezent, este de 15.543 (nu sunt incluse în acest număr testele efectuate la cerere de către angajatori și persoanele care fac astfel de verificări pentru a merge în vacanțe în acele țări care solicită un astfel de test), conform centralizării DSP Prahova. Potrivit informațiilor furnizate de DSP Prahova, sâmbătă a mai fost identificat un nou focar, la o societate comercială, șapte angajați dintre cei 110 testați fiind confirmați cu noul coronavirus. A fost demarată ancheta epidemiologică, fiind realizată și dezinfecția unității, iar contacții direcți au fost carantinați. Totodată, la sfârșitul acestei săptămâni, și unul dintre primarii de pe Valea Prahovei a anunțat că are noul virus. Este vorba despre primarul din Comarnic, Sorin Popa, care a făcut publică situația sa pe pagina personală de

Facebook. ”În calitate de primar al orașului Comarnic, e datoria mea să anunț că am fost confirmat cu infecția cu virusul SARS-CoV-2 și sunt internat în spital, unde mi se administrează deja tratament. În toată această perioadă de pandemie, în care am fost implicat în toate activitățile primăriei, m-am protejat și am purtat mască, am respectat distanțarea socială și regulile de igienă și, cu toate astea, m-am infectat cu acest virus. Sunt om între oameni și probabil că o secundă de neatenție a fost suficientă! Vă spun sincer că nu cunosc cum m-am infectat. Dați-mi voie, însă, să fac un apel la voi toți, să ne asigurăm împreună că respectăm distanțarea socială, purtarea măștii și regulile de igienă, în toate locurile publice, fără nicio excepție, în care ne aflăm, astfel ca nimeni să nu treacă prin aceste momente dificile și să evităm tragedii! Starea mea evoluează favorabil și mă pregătesc să revin cu forțe proaspete pentru a face ce știu eu mai bine, să muncesc alături de voi, să coordonez activitatea primăriei și împreună să luăm cele mai bune decizii pentru comunitatea noastră”, le-a transmis primarul locuitorilor din Comarnic. Pe de altă parte, sâmbătă, ministrul Sănătății a menționat, din punctul său de vedere, care sunt cauzele pentru care și în Prahova s-au înregistrat atât de multe noi cazuri de îmbolnăviri. ”Dacă mergem pe zone, avem cea mai mare rată de infectare în Argeș, Prahova, Dâmbovița, Brașov, București. Dacă ne gândim la Argeș, Prahova, Dâmbovița, acolo e strict transportul navetiștilor, pe locul doi este turismul. În celelalte zone, pe locul întâi vin infectările din turism, adică oamenii au fost în vacanță, s-au infectat și s-au întors acasă. Sperăm să asistăm la o stabilizare și să ne îndreptăm spre un parcurs descendent”, a declarat ministrul Nelu Tătaru, sâmbătă.

De adăugat că, până ieri, pe teritoriul României, au fost confirmate 61.768 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. În izolare se aflau 11.908 persoane, în carantină – 20.631, numărul persoanelor decedate din cauza complicațiilor aduse de noul virus ajungând la 2.700.