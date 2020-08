Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri de decizii privind acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 81,4 miliarde euro, din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre, dintre care patru miliarde euro pentru România, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Instrumentul SURE este un element esenţial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetăţenilor şi atenuarea consecinţelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Acesta este una dintre cele trei plase de siguranţă convenite de Consiliul European pentru a proteja lucrătorii, întreprinderile şi ţările.Potrivit propunerilor Comisiei, ţările membre care ar urma să beneficieze de cel mai mare sprijin financiar în cadrul Instrumentului SURE sunt: Italia (27,4 miliarde euro), Spania (21,3 miliarde euro), Polonia (11,2 miliarde euro, Belgia (7,8 miliarde euro) şi România (4 miliarde euro). Împrumuturile acordate statelor membre din cadrul Instrumentului SURE vor fi susţinute de un sistem de garanţii voluntare din partea statelor membre. Comisia se aşteaptă ca procesul de finalizare a acordurilor de garantare încheiate de statele membre cu Comisia să fie finalizat în scurt timp. Odată ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar va fi furnizat sub formă de împrumuturi acordate în condiţii avantajoase de UE statelor membre. Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă faţă creşterilor bruşte ale cheltuielilor publice pentru menţinerea locurilor de muncă. Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanţarea sistemelor naţionale de şomaj tehnic şi a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenţi.