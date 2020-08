Echipa Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeş” din Timişoara, sub coordonarea doctorului Virgil Musta, a realizat, în premieră, un chestionar online ce permite evaluarea riscului îmbolnăvirii cu SARS COV 2, scrie News.ro.

Chestionarul este realizat împreună cu Fundaţia de Ajutor Medical Profilaxis și cuprinde 23 de întrebări legate de coronavirus, cu un timp estimat pentru completare de 12 minute, iar la final este stabilit un punctaj care indică riscul de contagiune sau pericolul unei evoluţii negative în caz de infectare cu noul coronavirus. De asemenea, persoana care a completat formularul primeşte câteva recomandări standard.

Cei care completează chestionarul sunt întrebaţi dacă au avut contact cu rude sau cunoscuţi depistaţi pozitiv cu COVID-19 şi dacă în ultimele 14 zile prezintă anumite simptome. De asemenea, sunt întrebaţi câţi colegi de serviciu au, dacă au anumite boli cronice, dacă merg cu regularitate la consultații medicale sau dacă folosesc măşti de protecţie în afara serviciului. O altă întrebare se referă la vaccinul antigripal, dar şi la îngrijorările privind pandemia de coronavirus. Totodată, cei care completează acest formular trebuie să răspundă şi cum a evoluat greutatea lor corporală în perioada de izolare.

După trimiterea acestui formular, informaţiile sunt analizate, iar răspunsul, dar şi recomandările de urmat sunt trimise pe adresa de email a persoanei care a completat datele din chestionar. Analiza rapidă permite, în acelaşi timp, stabilirea unui punctaj care indică riscul de contagiune sau pericolul unei evoluţii negative în caz de infectare cu noul coronavirus. Totodată, persoana care a completat formularul primeşte câteva recomandări standard de respectare a măsurilor de protecţie şi/sau de autoizolare, în funcţie de răspunsurile date la întrebările din chestionar.

“Încercăm prin acest chestionar online să îi ajutăm pe oameni, să le recomandăm ce au de făcut, să stabilim, în urma răspunsurilor date de cei care completează formularul, cât de mare este riscul de infecţie. Putem afla dacă persoana are o formă asimptomatică de boală sau poate dezvolta o formă gravă, severă. Vorbim în aceste zile de o transmitere comunitară, aşa că fiecare dintre noi, dacă nu respectăm normele minime de protecţie, putem să devenim victime ale noului coronavirus”, spune medicul Virgil Musta, seful Secţiei de Boli Infecţioase 2 din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” din Timişoara.

500 dintre participanţi, care vor obţine punctaj indicând un risc crescut de contagiune sau evoluţie nevaforabilă în caz de infectare cu coronavirus, vor intra într-un program personalizat de consilere până la sfârşitul anului, realizat sub coordonarea medicului Virgil Musta.