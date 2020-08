Violeta Stoica

Noul an școlar, programat să înceapă pe 14 septembrie, este încă într-o nebuloasă, atât la nivel guernamental, cât și în teritoriu. Marți seară, pe site-ul Ministerului Sănătății, a fost publicat, pentru dezbatere publică, un proiect de ordin care a creat un val de nemulțumiri în întreaga țară, inclusiv în județul Prahova.

Condițiile în care ar trebui să se deschidă cursurile școlare sunt într-atât de restrictive, părinții fiind cei mai nemulțumiți de modul în care va începe anul școlar 2020-2021.

Cea mai controversată regulă privește completarea de către părinți a unei declarații pe propria răspundere, sub sancțiunea legislației privind falsul în declarații.

Părinții, conform acestui proiect de ordin al ministrului Sănătății, vor fi obligați să completeze declarații pe propria răspundere că în ultimele 14 zile copilul nu a prezentat simptome specifice unei afecţiuni cu potential infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc), că nu a fost diagnosticat cu COVID-19, că nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune. Mai mult decât atât, părinții, sub sancțiunile privind falsul în declarații, vor trebui ca, sub semnătură, să precizeze că nu vor aduce elevul în colectivitate dacă prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc).

Astfel, responsabilitatea pentru apariția unor eventuale focare va putea fi transferată și către părinți, dacă nu vor respecta regulile impuse prin acea declarație pe propria răspundere.

Pe de altă parte, însă, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova, condus de prefectul Cristian Ionescu, va fi obligat să emită, până pe 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Prahova, conform prevederilor din anexa proiectului de ordin care va fi emis de Ministerul Sănătății.

„Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie. Direcția de Sănătate Publică Județeană / a Municipiului București (DSP) informează până la data de 7 septembrie Inspectoratul Școlar Județean/ al Municipiului București (ISJ / ISMB) Comitetul Județean / al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU / CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități. ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, în concordanță cu: • situația epidemiologică la data de 7 septembrie • infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Comitetul Județean / al Municipiului București pentru situații de urgență (CJSU / CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021. Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori). În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament: 1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ. 2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate 3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2”, se arată în anexa proiectului de ordin, document aflat acum în transparență decizională.

“Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal precum și pentru întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dezinfecției în unitățile de învățământ, separarea și limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a preșcolarilor / elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu Sars-Cov-2 sunt măsuri esențiale de prevenție.

Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanței accesului echitabil la educație și, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicați și respectarea tuturor normelor prevăzute în acest document, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecție”, se mai precizează în documentul menționat. Însă “larga asumare” a deschiderii școlilor se va transfera, în mod sigur, către autoritățile locale și județene, pe umerii cărora va cădea întreaga responsabilitate.

• Bogdan Toader: Mască sau vizieră?

Nelămuririle pe care le lasă în urma sa acest proiect de ordin de ministru al Sănătății au scos la iveală și alte idei care ar putea fi puse în practică în școlile din județul Prahova. Șeful administrației județene, Bogdan Toader, a lansat un sondaj în rândul părinților ai căror copii ar trebui să meargă din 14 septembrie la școală.

“Începerea școlii pe 14 septembrie este deja o decizie clară luată la nivel central. Sunt de acord cu acest lucru, însă trebuie să punem pe primul loc atât siguranța copiilor noștri, dar și pe cea a cadrelor didactice.

Vă supun atenției două variante luate în calcul pentru protejarea sănătății elevilor.

Dumneavoastră pentru ce variantă optați? A) Mască de protecție sau B) Vizieră?

P.S. Abia aseară (n.n. – marți seară) a fost publicat un proiect de ordin al ministrului Sănătății privind regulile de urmat în unitățile de învățământ, deși în mai puțin de o lună începe anul școlar!

Autoritățile locale sunt bulversate de întârzierea cu care se iau hotărâri la nivel de guvern în această privință”, a fost mesajul transmis ieri de Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova.

Multe dintre comentariile în legătură cu acest subiect au ales varianta B, respectiv purtarea vizierelor de protecție, acestea putând fi și mai ușor de utilizat, dar și mult mai ușor de dezinfectat, atât la școală, cât și acasă.