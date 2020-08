S-a solicitat ca și președintele României „să intervină direct”

La doar câteva zile de la prima solicitare de anulare a ordinului de instituire a carantinei în satul Gornet, avocatul care reprezintă autoritățile locale în instanță a venit cu noi pretenții pentru despăgubirea localnicilor. Potrivit unui comunicat de presă transmis pe data de 30 iulie, avocatul Bogdan Dumitru a anunțat că a cerut în instanță, în numele Primăriei Gornet, să se constate nelegalitatea hotărârii din data de 22 iulie 2020, care vizează instituirea carantinei, pe motiv că nu are nicio legătură cu îmbolnăvirile cu noul virus, mărindu-se considerabil și suma cerută ca titlu de daune. ”În temeiul dispozițiilor din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, am solicitat Curții de Apel București să se constate nelegalitatea Hotărârii nr. 40 din 22.07.2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova, care nu are legătură cu instituirea stării de carantină în comuna Gornet, județul Prahova, ci se referea la măsuri pentru eliminarea răspândirii pestei porcine. (…) Pentru motivele arătate mai sus, solicităm obligarea pârâtei – Departamentul pentru Situații de Urgență – la plata sumei de 4.000.000 (patru milioane) de euro, reprezentând daune morale/daune interese/prejudicii materiale directe aduse locuitorilor comunei Gornet din județul Prahova”, se arată în documentul menționat. Pe de altă parte, menționându-se că s-a solicitat și ”emiterea imediată a ordinului de ridicare a carantinei în comuna Gornet”, din comunicatul de presă transmis de avocatul care reprezintă primăria Gornet în instanță mai reiese faptul că ”având în vedere temperaturile caniculare, și starea generală a locuitorilor comunei se agravează, dar nu de covid, ci de alte boli”, drept pentru care, în numele acestor locuitori – se mai arată în documentul menționat – ”îi solicit domnului președinte al României să intervină în mod direct”. Noul demers vine după ce, inițial, tot prin intermediul unui comunicat de presă, din data de 25 iulie, avocatul Bogdan Dumitru a anunțat că autoritățile locale au atacat ordinul de carantinare și i-au cerut celui care a semnat documentul menționat, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), să declanșeze, în regim de urgență, evaluarea cazurilor de COVID-19 din comuna Gornet, acţiunea fiind trimisă Curţii de Apel Bucureşti. În inițiativa de anulare a ordinului menționat, avocatul a invocat starea de spirit şi moralul scăzut al cetăţenilor comunei, dar în mod special problemele cu care aceștia s-au confruntat la numai câteva zile după ce la Gornet s-a instituit carantina zonală. Mai exact, susținea acesta, peste 450 de persoane au rămas fără locuri de muncă pentru că nu au mai fost primite de către angajatori din alte localităţi, cetăţenii nu sunt primiţi în magazine și alte spații publice din comunele limitrofe, fiind total izolaţi şi chiar „apostrofaţi”. Mai mult, el însuși locuitor al comunei Gornet, și avocatul susține că întâmpină probleme din cauza carantinării, fiindu-i anulată aproape toată activitatea. În context, întrucât s-a considerat faptul că ”DSU a produs prejudicii morale și materiale indirect prin instituirea carantinei”, în cazul în care acțiunea administrației locale din Gornet va fi admisă, inițial s-a cerut plata sumei de o jumătate de milion de euro. Numai că, după prima săptămână de carantină –

instituită pe data de 22 iulie, ora 22.00 și valabilă 14 zile – s-a considerat că problemele s-au acumulat și mai mult, prin urmare și daunele să fie pe măsură, respectiv patru milioane de euro!

În cursul zilei de ieri, pentru alte detalii, am încercat să-l contactăm și pe primarul comunei, Nicolae Negoițescu, dar nu ne-a răspuns la telefon.